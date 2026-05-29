Σοφία Μουτίδου για “Real View”: «Για εμένα δεν είναι ολοκλήρωση, ξεκάθαρα πιστεύω ότι κοβόμαστε»

σ «Real View» μέσα από τη συχνότητα του Open, με το τελευταίο επεισόδιο να ξεκινά με αρκετές αιχμές από την πλευρά των παρουσιαστριών. Η έναρξη της εκπομπής ήταν τελείως διαφορετική από όσα είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα, καθώς οι οικοδέσποινες μπήκαν στο πλατό υπό τους ήχους του γνωστού τραγουδιού «Ο τελευταίος χορός», δίνοντας από τα πρώτα δευτερόλεπτα το στίγμα του αποχαιρετισμού στο τηλεοπτικό κοινό.

Η Σοφία Μουτίδου πήρε αμέσως τον λόγο και επέλεξε να μην κρύψει καθόλου την έντονη ενόχλησή της για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε το τέλος της εκπομπής από άλλα τηλεοπτικά μαγαζιά και εκπομπές.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για «κόψιμο» της εκπομπής από τον σταθμό, εκφράζοντας την προσωπική της άποψη χωρίς περιστροφές και μισόλογα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στον τηλεοπτικό αέρα, η λέξη ολοκλήρωση χρησιμοποιείται απλώς για να μην στεναχωριούνται οι εμπλεκόμενοι, προσθέτοντας με νόημα πως ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιεί όποιο ρήμα τον κάνει να κοιμάται καλύτερα το βράδυ.

«Να διορθώσω το ρήμα, για μένα δεν είναι ολοκλήρωση, είναι ξεκάθαρα κόψιμο. Ξεκάθαρα πιστεύω ότι κοβόμαστε, αλλά το λέμε ολοκλήρωση για να μην στεναχωριόμαστε. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ό,τι σας κάνει καλύτερα να κοιμάστε το βράδυ», ανέφερε χαρακτηριστικά η Σοφία Μουτίδου.

Θυμίζουμε ότι το θέμα της πιθανής διακοπής του “Real View” είχε συζητηθεί ανοιχτά, με τις ίδιες τις παρουσιάστριες να έχουν κάνει κατά καιρούς σχετικά σχόλια στον αέρα.

Παρά τις προσπάθειες που έγιναν από όλη την ομάδα, τα νούμερα τηλεθέασης δεν δικαίωσαν το project σε καμία από τις ζώνες που δοκιμάστηκε, οδηγώντας τον σταθμό στην απόφαση να ολοκληρώσει την εκπομπή σήμερα, κλείνοντας έτσι έναν κύκλο που αποδείχθηκε γεμάτος προκλήσεις.