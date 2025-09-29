Τάσος Δούσης: Ξεσπά κατά του Βασίλη Μπισμπίκη – «Ψευτόμαγκας Νεοέλληνας, δημόσιος κίνδυνος»

Με ιδιαίτερη οξύτητα τοποθετήθηκε ο δημοσιογράφος Τάσος Δούσης σχετικά με το τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε ο Βασίλης Μπισμπίκης στη Φιλοθέη, εκφράζοντας την αγανάκτησή του για τη συμπεριφορά του ηθοποιού μετά το συμβάν.

Το περιστατικό, κατά το οποίο το όχημα που οδηγούσε ο ηθοποιός φέρεται να διέλυσε δεκάδες σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές, βρήκε τον υπαίτιο να εγκαταλείπει το σημείο χωρίς καμία ειδοποίηση, σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων.

Το θηριώδες μαύρο Ford του ηθοποιού εντοπίστηκε τελικά παρατημένο με μεγάλες ζημιές, επιτρέποντας στις αρχές να τον ταυτοποιήσουν άμεσα μέσω της πινακίδας κυκλοφορίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα είχε μισθωθεί με leasing από τον ηθοποιό.

Ξέσπασε κατά του ηθοποιού ο Τάσος Δούσης

«Ψευτόμαγκες όλου του κόσμου ενωθείτε. Μπισμπίκη θυμήσου είμαστε μαζί σου. Να στηρίξουμε τον ηθοποιό που αισθάνθηκε μια…. Αδιαθεσία και πήρε παραμάζωμα καμία δεκαριά αυτοκίνητα. Αλλιώς να πούμε πως… Έσκυψε να ανάψει το A/C. Τώρα όμως πάμε στο θέμα!

Έτσι είναι η Ελλάδα φίλοι μου. Κάποιος σπάει έναν καθρέφτη με το αυτοκίνητο του και σταματάει γράφει χαρτάκι με το τηλέφωνο του και ζητάει συγνώμη.

Και υπάρχει η Ελλάδα του κάθε Μπισμπίκη (καλός ηθοποιός). Περνάει με το τζίπ, τα κάνει λαμπόγυαλο, πιθανώς τυφλά στο μεθύσι, ρίχνει και το αυτοκίνητο του σε τοίχο και τα παρατάει όλα και πάει να κοιμηθεί!!!

Το απογευματάκι φρέσκαδούρα πάει και δίνει συνέντευξη στην τηλεόραση χωρίς να τρέχει μία!!! Η αστυνομία που ήταν ΟΕΟ

Με λίγα λόγια για εμένα αυτό είναι μια ντροπιαστική και γαϊδουρινή συμπεριφορά (συγνώμη για τα γαϊδουράκια).

Πρέπει να είσαι εντελώς κτήνος (δεν το γράφω μόνο για τον κύριο Μπισμπίκη) να πάρεις σβάρνα 10 αυτοκίνητα, να γράψεις στα παλιά σου τα παπούτσια τους συμπολίτες σου, να πας να ξεραθείς στον ύπνο και όταν σε «τσιμπάνε» να μην λες μια συγνώμη.

Μιλάμε για ένα δημόσιο πρόσωπο που η συμπεριφορά του θα έπρεπε να είναι παράδειγμα προς όλους και αυτός δεν αισθάνεται την παραμικρή ντροπή για την ελεεινή συμπεριφορά του.

Αν ισχύει πως ήταν τυφλά στο μεθύσι και δεν πήρε χαμπάρι τι άφησε πίσω του, ο άνθρωπος είναι δημόσιος κίνδυνος.

Είναι ο γνωστός ψευτόμαγκας Νεοέλληνας…. Εντάξει δεν τρέχει και τίποτα δεν σκοτώσαμε και κανέναν.

Πάντως, από τέτοιους τύπους κινδυνεύουμε όταν βγαίνουμε έξω Παρασκευή και Σάββατο.

Οι άνθρωποι αυτοί που δεν είναι λίγοι είναι αυτό που λέμε βγήκε ο χάρος παγανιά. Να σημειώσουμε πως ο κύριος Μπισμπίκης έφυγε από το γλέντι των Κρητικών στην Μεταμόρφωση εκεί που μαχαιρώθηκαν μεταξύ τους! Για τα πανηγύρια νομίζω πως είμαστε….», έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook.

Η ανάρτηση του Τάσου Δούση στο Facebook: