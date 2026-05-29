Οριστική αυλαία έριξε το μεσημέρι της Παρασκευής 29 Μαΐου η εκπομπή «Real View» μέσα από τη συχνότητα του Open. Οι τέσσερις παρουσιάστριες, Σοφία Μουτίδου, Ελίνα Παπίλα, Έλενα Χριστοπούλου και Δάφνη Καραβοκύρη, αποχαιρέτησαν συγκινημένες το τηλεοπτικό κοινό στο πρόωρο φινάλε.

Η Δάφνη Καραβοκύρη πήρε πρώτη τον λόγο για να μοιραστεί τις δικές της σκέψεις και να κλείσει αυτόν τον κύκλο. Η γνωστή δημοσιογράφος θέλησε να ευχαριστήσει θερμά τον κόσμο για την υποστήριξή του, ενώ ζήτησε δημόσια συγγνώμη σε περίπτωση που άθελά της στεναχώρησε κάποιους τηλεθεατές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Σοφία Μουτίδου για “Real View”: «Για εμένα δεν είναι ολοκλήρωση, ξεκάθαρα πιστεύω ότι κοβόμαστε»

«Ευχαριστώ και όλους εσάς που ήσασταν εκεί, ο παλμός έξω είναι τελείως διαφορετικός από ότι τα νούμερα», είπε στη συνέχεια από την πλευρά της η Ελίνα Παπίλα.

Η Σοφία Μουτίδου συνέχισε λέγοντας: «Εγώ δεν πέρασα καλά, παιδιά! Ανακουφίζομαι που τελειώνει. Ήταν πάρα πολύ βαρύ για μένα, πάνω από τις δυνάμεις μου. Ζορίστηκα πολύ εδώ, ήταν ένα δύσκολο εξάμηνο. Από Δευτέρα πιστεύω θα πραχθεί ένα ανίερο σ…ξ στο κεφάλι μου, ελευθερίας και υγείας ψυχικής».

«Είχε αληθινή επικοινωνία η εκπομπή. Καλό καλοκαίρι με πολύ αγάπη. Να ευχαριστήσω τον Θέμη Μάλλη, το OPEN και τον Νίκο Κοκλώνη», πρόσθεσε η Ελίνα Παπίλα.

Το παρασκήνιο πίσω από το πρόωρο φινάλε της εκπομπής

Το παρασκήνιο γύρω από την απόφαση του OPEN για το πρόωρο τέλος του “Real View” ήταν έντονο τις τελευταίες ώρες, με το κλίμα στους διαδρόμους του σταθμού να είναι ιδιαίτερα φορτισμένο.

Αρχικά, είχε σταλεί ένα εσωτερικό email προς όλα τα τεχνικά τμήματα του καναλιού, όπως το μοντάζ και τα εξωτερικά συνεργεία, το οποίο ενημέρωνε για τη διακοπή, όμως αποσύρθηκε λίγο αργότερα προκαλώντας αναστάτωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τελικά, αργά το βράδυ, εστάλη νέο ηλεκτρονικό μήνυμα που επιβεβαίωσε οριστικά και αμετάκλητα την ολοκλήρωση του project.

Οι άνθρωποι της παραγωγής και οι παρουσιάστριες ενημερώθηκαν ότι πρέπει να προετοιμάσουν την τελευταία τους live εμφάνιση, κατά την οποία θα αποχαιρετήσουν το τηλεοπτικό κοινό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο τιμόνι της εκπομπής βρισκόταν μια δυναμική γυναικεία ομάδα, αποτελούμενη από τη Σοφία Μουτίδου, την Έλενα Χριστοπούλου, την Ελίνα Παπίλα και τη Δάφνη Καραβοκύρη, οι οποίες καλούνται τώρα να ρίξουν πρόωρα αυλαία μετά από μια ομολογουμένως δύσκολη και απαιτητική τηλεοπτική σεζόν.

Η αλήθεια είναι ότι το «Real View» αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα ήδη από το ξεκίνημά του, καθώς τα ποσοστά τηλεθέασης παρέμεναν σταθερά σε χαμηλά επίπεδα. Στην προσπάθειά του να σώσει την κατάσταση, το κανάλι άλλαξε τη συχνότητα προβολής της εκπομπής, μεταφέροντάς την από τη βραδινή ζώνη στη μεσημεριανή, όμως αυτή η κίνηση

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Οι χαμηλές πτήσεις στους πίνακες της τηλεθέασης προβλημάτισαν έντονα τη διοίκηση του OPEN, και τα σενάρια για ένα πρόωρο τέλος κυκλοφορούσαν εδώ και αρκετό καιρό στους δημοσιογραφικούς κύκλους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το θέμα της πιθανής διακοπής είχε συζητηθεί ανοιχτά, με τις ίδιες τις παρουσιάστριες να έχουν κάνει κατά καιρούς σχετικά σχόλια στον αέρα.

Παρά τις προσπάθειες που έγιναν από όλη την ομάδα, τα νούμερα τηλεθέασης δεν δικαίωσαν το project σε καμία από τις ζώνες που δοκιμάστηκε, οδηγώντας τον σταθμό στην απόφαση να ολοκληρώσει την εκπομπή σήμερα, κλείνοντας έτσι έναν κύκλο που αποδείχθηκε γεμάτος προκλήσεις.