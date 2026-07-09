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ΕΛΛΑΔΑ

Νέα εστία φωτιάς στον Ασπρόπυργο κοντά στο φλεγόμενο εργοστάσιο

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα

Νέα εστία φωτιάς στον Ασπρόπυργο κοντά στο φλεγόμενο εργοστάσιο
(ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 13:30

Νέο μέτωπο φωτιάς εντοπίστηκε κοντά στο φλεγόμενο εργοστάσιο στο οποίο σημειώθηκαν εκρήξεις το πρωί της Πέμπτης (9/7) στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η νέα εστία εντοπίζεται σε υπαίθριο χώρο κοντά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης.

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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς και να αποτρέψουν την επέκτασή της.

Κατά τις ίδιες πηγές, η πυρκαγιά καίει ξερά χόρτα σε σημείο κοντά στις γραμμές του τρένου.

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