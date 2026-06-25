Ζήνα Κουτσελίνη: «Η τηλεόραση διανύει δύσκολη περίοδο – Το τελευταίο διάστημα υπάρχουν κάποιες αλλαγές που ενδεχομένως φέρνουν μεγάλες αναστατώσεις»

Η Ζήνα Κουτσελίνη το μεσημέρι της Πέμπτης (25/6) με αφορμή το κλείσιμο ενός κύκλου 11 χρόνων της εκπομπής της, προσέφερε δώρα στους συνεργάτες της. Παράλληλα θέλησε να πει μερικά λόγια τόσο για την εκπομπή της, «Αλήθεια με τη Ζήνα», όσο και γενικότερα για την τηλεόραση.

Αρχικά η Ζήνα Κουτσελίνη είπε: “Οι Αλήθειες δεν θα είναι πια… αλήθειες. Δηλαδή θα λέμε άλλα πράγματα, θα υπάρχει μέσα η λέξη αλήθεια γιατί αυτή θα μας οδηγεί πάντα και φως και ελπίδα και γέλιο και χαμόγελο και τα πάντα. Αλλά οι Αλήθειες ολοκληρώνουν έναν κύκλο πετυχημένο, γιατί πρέπει να ολοκληρώνονται εκεί που αφήνεις πίσω την επιτυχία και όχι όταν κάτι έτσι αρχίζει να χάνει την αίγλη της επιτυχίας και πάντα πρέπει να έχει τον ήλιο τον φωτεινό αυτό που ολοκληρώνει, έτσι; Έτσι είναι και έτσι πρέπει να είναι, γιατί έτσι φεύγεις με ψηλά το κεφάλι. Βέβαια η τηλεόραση διανύει μια πολύ δύσκολη περίοδο και αυτό είναι αλήθεια. Η αίγλη της δεν χάνεται, αλλά φαίνεται ότι το τελευταίο διάστημα έτσι υπάρχουν κάποιες αλλαγές και αυτές οι αλλαγές ενδεχομένως φέρνουν μεγάλες αναστατώσεις”.

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“Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας για όλους, για όλους και το εννοώ απόλυτα. Και όταν μάλιστα είσαι ένα πρόσωπο φωτεινό, ειλικρινές με το τηλεοπτικό κοινό και είσαι ένα πρόσωπο με αξιοπρέπεια πάντα, πάντα προχωράς και ο νοών νοείτω για ό,τι είπα. Δεν είμαι σε θέση να μιλήσω περισσότερο, γιατί θέλω πάντα να είμαι ήρεμη όταν μιλάω, για να μην χάνω το δίκιο μου. Και αυτό πια μου το είπε μια σπουδαία Ελληνίδα παρουσιάστρια, δεν θα πω το όνομά της, και όταν στην πορεία το βρήκα μπροστά μου, είπα “να που μου έβαλε τα γυαλιά η…” και δεν θα πω ποια είναι η “αλλά όταν μιλάμε με νεύρα, χάνουμε το δίκιο μας”. Λοιπόν, και έχουμε μιλήσει και με νεύρα, έτσι; Αυτό δεν αναιρεί το οτιδήποτε έχουμε κάνει”, συμπλήρωσε η Ζήνα Κουτσελίνη.