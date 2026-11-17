Ο Γιώργος Νταλάρας έδωσε το «παρών» στην παρουσίαση του νέου δίσκου του Good Job Nicky, το βράδυ της Δευτέρας (16/11), και δεν παρέλειψε να εκφράσει τον θαυμασμό του για τη μουσική πορεία του νεαρού καλλιτέχνη. Μιλώντας στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στην εκδήλωση, ο σπουδαίος ερμηνευτής χαρακτήρισε ξεχωριστή τη δουλειά που κάνει ο Νικόλας, όπως είναι το πραγματικό όνομα του Good Job Nicky, ενώ είχε και μια σημαντική συμβουλή να του δώσει για τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Νταλάρας τον προέτρεψε να δοκιμάσει την τύχη του στο Λονδίνο για ένα ή δύο χρόνια, ώστε να γνωρίσει ανθρώπους που θα μπορούσαν να τον βοηθήσουν να εξελίξει τη μουσική του καριέρα και να πραγματοποιήσει τις φιλοδοξίες του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Αυτό που κάνει ο Νικόλας, είναι μοναδικό. Αν βρεις το σθένος και το κουράγιο, να πας να καθίσεις 1-2 χρόνια στο Λονδίνο, να βρεις τους σωστούς ανθρώπους, για να κάνεις αυτό που σου χρωστάει το όνειρό σου. Το μήλο έπεσε κάτω από τη μηλιά, το έχουμε πει αυτό”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Νταλάρας.