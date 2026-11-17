Έκλεισαν στη μία το μεσημέρι της Τρίτης (17/11) οι πύλες του ιστορικού συγκροτήματος του Πολυτεχνείου στην Πατησίων, με πλήθος κόσμου να αποτίει από νωρίς φόρο τιμής στους αγωνιστές της εξέγερσης του 1973.

Πολίτες κάθε ηλικίας, οικογένειες, μαθητές, φοιτητές και εκπρόσωποι φορέων άφησαν λουλούδια, στεφάνια, παιδικές ζωγραφιές και μηνύματα στον χώρο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου.

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Μετά το κλείσιμο των πυλών ακολουθεί, κεκλεισμένων των θυρών, το καθιερωμένο προσκλητήριο των νεκρών, ενώ έχουν ήδη αρχίσει οι πρώτες συγκεντρώσεις φοιτητικών συλλόγων. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν το απόγευμα με τη μεγάλη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

Συγκέντρωση στα Προπύλαια και πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία

Οι φοιτητικοί σύλλογοι είχαν απευθύνει κάλεσμα για προσυγκέντρωση έξω από το Πολυτεχνείο στη μία το μεσημέρι.

Η κεντρική συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη για τις 16:30 στα Προπύλαια, από όπου θα ξεκινήσει η μεγάλη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

Θα προηγηθεί, όπως κάθε χρόνο, η ξεχωριστή πορεία του μπλοκ της ΠΑΣΠ, το οποίο θα μεταφέρει την αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου.

Το προσκλητήριο των νεκρών της εξέγερσης θα πραγματοποιηθεί από εκπρόσωπο του Συλλόγου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών.

Από το πρωί, οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε κλίμα συγκίνησης, με μικρά παιδιά και μαθητές να αφήνουν ζωγραφιές και χειροποίητες κατασκευές στον προαύλιο χώρο.

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Αναλυτικά όσα προηγήθηκαν κατά το τριήμερο παρουσιάζονται στο σχετικό ρεπορτάζ του DEBATER για τη δεύτερη ημέρα των εκδηλώσεων και την προσέλευση του κόσμου στο Πολυτεχνείο.

Περίπου 5.500 αστυνομικοί στους δρόμους

Σε πλήρη εφαρμογή βρίσκεται ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της ΕΛ.ΑΣ., με περίπου 5.500 αστυνομικούς από διαφορετικές υπηρεσίες να έχουν αναπτυχθεί σε κομβικά σημεία της Αθήνας.

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Ισχυρές δυνάμεις βρίσκονται περιμετρικά του Πολυτεχνείου, στα Εξάρχεια, στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, σε δημόσια κτίρια, καθώς και στις πρεσβείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.

Στα μέτρα συμμετέχουν αστυνομικοί των ΜΑΤ, της ΔΡΑΣΗ, της ΟΠΚΕ, της Ομάδας ΔΙΑΣ, της Ασφάλειας και της Τροχαίας, ενώ πραγματοποιούνται προληπτικοί έλεγχοι από ένστολους και αστυνομικούς με πολιτικά.

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Drones και ελικόπτερο της ΕΛ.ΑΣ. μεταδίδουν εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ, ώστε να υπάρχει συνεχής παρακολούθηση των συγκεντρώσεων και της πορείας.

Ολόκληρος ο σχεδιασμός ασφαλείας και τα σημεία στα οποία έχουν αναπτυχθεί αστυνομικές δυνάμεις παρουσιάζονται στο αναλυτικό ρεπορτάζ του DEBATER για τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ..

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Κλειστοί τρεις σταθμοί του Μετρό

Με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας, από τις 14:00 έκλεισαν οι σταθμοί του Μετρό:

Σύνταγμα

Πανεπιστήμιο

Μέγαρο Μουσικής

Οι συρμοί διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση. Οι σταθμοί θα επαναλειτουργήσουν μετά την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων και κατόπιν νεότερης εντολής της ΕΛ.ΑΣ.

Παράλληλα, βρίσκονται σε ισχύ προσωρινές τροποποιήσεις στις διαδρομές λεωφορείων και τρόλεϊ στο κέντρο της Αθήνας.

Όλες οι πρακτικές πληροφορίες για τις μετακινήσεις βρίσκονται συγκεντρωμένες στο άρθρο του DEBATER για την πορεία, τους κλειστούς σταθμούς του Μετρό και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Ποιοι δρόμοι επηρεάζονται από την πορεία

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη των συγκεντρώσεων και της πορείας.

Οι βασικοί οδικοί άξονες που επηρεάζονται είναι:

Πατησίων

Πανεπιστημίου

Ακαδημίας

Σταδίου

Βασιλίσσης Σοφίας

Λεωφόρος Αλεξάνδρας

Βασιλίσσης Αμαλίας

Πλατεία Συντάγματος

Ομόνοια

Οι δρόμοι γύρω από το Πολυτεχνείο και την πλατεία Εξαρχείων

Οι διακοπές της κυκλοφορίας θα επεκτείνονται κατά μήκος της διαδρομής προς την αμερικανική πρεσβεία. Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τις μετακινήσεις με ΙΧ στο κέντρο της Αθήνας μέχρι την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων.

Πορεία και στη Θεσσαλονίκη

Οι εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου κορυφώνονται και στη Θεσσαλονίκη.

Η κεντρική πορεία είναι προγραμματισμένη για τις 18:00, με αφετηρία την περιοχή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Θα κινηθεί μέσω της Εγνατίας και θα καταλήξει στο αμερικανικό προξενείο.

Αυξημένη είναι η αστυνομική παρουσία, ενώ από τις 16:00 αναμένονται σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους.

Πενήντα τρία χρόνια μετά την εξέγερση της 17ης Νοεμβρίου 1973, το σύνθημα «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία» παραμένει το διαχρονικό σύμβολο του αγώνα για τη δημοκρατία.