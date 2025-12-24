Σμαράγδα Καρύδη: «Η αγάπη σας θα μας ζεσταίνει για άλλα 20 χρόνια» – Η ανάρτηση μετά την προβολή του special επεισοδίου

Το «Πάρα Πέντε» επέστρεψε στις τηλεοπτικές οθόνες μέσα από τη συχνότητα του MEGA το βράδυ της Τρίτης (23.12), με ένα special επεισόδιο που σκόρπισε γέλιο, συγκίνηση και νοσταλγία στους τηλεθεατές.

Ανάμεσα στους αγαπημένους πρωταγωνιστές βρέθηκε και η τηλεοπτική Ντάλια, κατά κόσμον Σμαράγδα Καρύδη.

Μία ημέρα μετά την προβολή του επεισοδίου, η δημοφιλής ηθοποιός θέλησε να εκφράσει δημόσια την ευγνωμοσύνη της προς το κοινό. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσίευσε σειρά φωτογραφιών από τη συνάντηση των συντελεστών της σειράς, στέλνοντας ένα θερμό «ευχαριστώ» σε όσους αγάπησαν και συνεχίζουν να αγαπούν το «Πάρα Πέντε».

«Η αγάπη με την οποία μας περιβάλλατε εχθές είναι τόση που θα μας ζεσταίνει την καρδιά για άλλα 20 χρόνια. Σας ευχαριστούμε τόσο πολύ. Καλά Χριστούγεννα και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της.