ΣΚΑΪ: Νέος Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος Ενημέρωσης ο Κωνσταντίνος Ζούλας

Ανακατατάξεις φέρνει η ριζική ψηφιακή αναβάθμιση στο ΣΚΑΪ καθώς ο Κωνσταντίνος Ζούλας τοποθετείται στο ΔΣ του ομίλου, ενώ νέος Γενικός Διευθυντής αναλαμβάνει ο Βασίλης Κρητικός.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ:

Ενόψει της ριζικής ψηφιακής του αναβάθμισης τόσο στον ενημερωτικό, όσο και στον ψυχαγωγικό του τομέα, ο ΣΚΑΪ ανακοινώνει ότι ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας αναλαμβάνει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου τη θέση του Προέδρου και Εντεταλμένου Συμβούλου Ενημέρωσης, διατηρώντας και τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Γενικός Διευθυντής του Ομίλου τοποθετείται ο κ. Βασίλης Κρητικός.