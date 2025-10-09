Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
ΣΚΑΪ: Νέος Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος Ενημέρωσης ο Κωνσταντίνος Ζούλας

Στην θέση του γενικού διευθυντή του ομίλου, ο Βασίλης Κρητικός

Ανακατατάξεις φέρνει η ριζική ψηφιακή αναβάθμιση στο ΣΚΑΪ καθώς ο Κωνσταντίνος Ζούλας τοποθετείται στο ΔΣ του ομίλου, ενώ νέος Γενικός Διευθυντής αναλαμβάνει ο Βασίλης Κρητικός.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ:

Ενόψει της ριζικής ψηφιακής του αναβάθμισης τόσο στον ενημερωτικό, όσο και στον ψυχαγωγικό του τομέα, ο ΣΚΑΪ ανακοινώνει ότι ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας αναλαμβάνει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου τη θέση του Προέδρου και Εντεταλμένου Συμβούλου Ενημέρωσης, διατηρώντας και τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Γενικός Διευθυντής του Ομίλου τοποθετείται ο κ. Βασίλης Κρητικός.

