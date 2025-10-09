ΣΚΑΪ: Νέος Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος Ενημέρωσης ο Κωνσταντίνος Ζούλας
Στην θέση του γενικού διευθυντή του ομίλου, ο Βασίλης Κρητικός
Ανακατατάξεις φέρνει η ριζική ψηφιακή αναβάθμιση στο ΣΚΑΪ καθώς ο Κωνσταντίνος Ζούλας τοποθετείται στο ΔΣ του ομίλου, ενώ νέος Γενικός Διευθυντής αναλαμβάνει ο Βασίλης Κρητικός.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ:
Ενόψει της ριζικής ψηφιακής του αναβάθμισης τόσο στον ενημερωτικό, όσο και στον ψυχαγωγικό του τομέα, ο ΣΚΑΪ ανακοινώνει ότι ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας αναλαμβάνει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου τη θέση του Προέδρου και Εντεταλμένου Συμβούλου Ενημέρωσης, διατηρώντας και τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
Γενικός Διευθυντής του Ομίλου τοποθετείται ο κ. Βασίλης Κρητικός.
