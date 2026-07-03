Τσουκαλάς:  Κύριε Πρωθυπουργέ όταν θα χρειαστεί να σηκώσετε το τηλέφωνο στις 3 η ώρα τα ξημερώματα, τον κ. Ντόκο θα συμβουλευτείτε;

Σφοδρή επίθεση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.

Συγκεκριμένα, απάντησε στη συνέντευξη που παραχώρησε στον ΣΚΑΪ ο Θάνος Ντόκος.

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«Μετά τη συνέντευξη του κ. Ντόκου και την προσβλητική και περιπαικτική για την Ελλάδα ανάρτηση των φαρσέρ, η χώρα διασύρεται με ευθύνη του Πρωθυπουργού» αναφέρει για να προσθέσει:

«Αφού ο κ.Μητσοτάκης δεν έχει τη στοιχειώδη ευθιξία να αποπέμψει τον κ. Ντόκο, μπορεί τουλάχιστον για λόγους ακριβολογίας να μετονομάσει τον θεσμικό του ρόλο από γενικό γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας σε γενικό γραμματέα Εθνικής Ανασφάλειας.

Κύριε Πρωθυπουργέ όταν θα χρειαστεί να σηκώσετε το τηλέφωνο στις τρεις η ώρα τα ξημερώματα, τον κ. Ντόκο θα συμβουλευτείτε;».