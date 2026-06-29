Οι ανοιχτές πληγές της 7ης Οκτωβρίου: «Με αντιμετώπιζαν σαν ζώο μέσα σε κλουβί» – Όμηροι της Χαμάς περιγράφουν τη φρίκη που έζησαν

Σχεδόν τρία χρόνια μετά την πολύνεκρη εισβολή της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, η οποία στοίχισε τη ζωή σε περίπου 1.200 ανθρώπους και οδήγησε στην απαγωγή 250 πολιτών, οι επιζώντες της τραγωδίας επιχειρούν να διαχειριστούν το βαθύ συλλογικό και ατομικό τους τραύμα.

Άνθρωποι που έζησαν τη φρίκη στο μουσικό φεστιβάλ Nova ή βρέθηκαν αιχμάλωτοι σε υπόγειες σήραγγες στη Λωρίδα της Γάζας, ξετυλίγουν τις συγκλονιστικές τους αναμνήσεις, μιλώντας πλέον δημόσια για τις εμπειρίες που τους σημαδεύουν καθημερινά.

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Μία Σεμ: «Με αντιμετώπιζαν σαν ζώο μέσα σε κλουβί»

Η 24χρονη Γαλλοϊσραηλινή Μία Σεμ, η οποία υπήρξε το πρώτο πρόσωπο που εμφανίστηκε σε βίντεο ομήρων της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023, περιέγραψε σε εκδήλωση στο Λονδίνο τις στιγμές απόλυτου τρόμου που βίωσε.

Κατά τη διάρκεια της φυγής της από το φεστιβάλ Nova, πυροβολήθηκε στο χέρι σχεδόν εξ επαφής, χάνοντας τεράστια ποσότητα αίματος.

«Δεν θέλω να πεθάνω τώρα», θυμάται να επαναλαμβάνει στον εαυτό της. Στο ίδιο σημείο είδε για τελευταία φορά ζωντανό τον φίλο της, Ελία Τολεντάνο, ο οποίος αργότερα δολοφονήθηκε.

Η μεταφορά της στη Γάζα συνοδεύτηκε από την ειρωνική υποδοχή των απαγωγέων της. «Καλώς ήρθες στη Γάζα», της είπαν.

Παρά τη σοβαρότητα του τραύματός της, η ιατρική φροντίδα που της παρασχέθηκε ήταν υποτυπώδης.

Η 24χρονη παρέμεινε σε καθεστώς πλήρους απομόνωσης για 55 ημέρες, χωρίς πρόσβαση σε φάρμακα και, όπως καταγγέλλει, με στερήσεις ακόμη και σε βασικά αγαθά, όπως το νερό, από τη σύζυγο του φρουρού της.

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«Με αντιμετώπιζαν σαν ζώο μέσα σε κλουβί», αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Δεν μου έδωσαν φάρμακα. Το σώμα μου ήταν διαλυμένο. Είναι θαύμα που έχω ακόμη το χέρι μου. Δεν ξέρω πώς επέζησα τόσες ημέρες χωρίς θεραπεία».

Οι ψυχολογικές πιέσεις ήταν εξίσου σκληρές, με τους απαγωγείς να της ξεκαθαρίζουν: «Δεν θα γυρίσεις ποτέ σπίτι. Θα μείνεις εδώ. Θα παντρευτείς εδώ».

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Κατά την αιχμαλωσία της, υποχρεώθηκε να καταγράψει ένα προπαγανδιστικό μήνυμα, προσπαθώντας να εκπέμψει την αλήθεια μόνο μέσα από το βλέμμα της.

Λίγο πριν την απελευθέρωσή της, στις 30 Νοεμβρίου 2023, μεταφέρθηκε σε μια υπόγεια σήραγγα, όπου κρατήθηκε σε κλουβί με άλλες γυναίκες.

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«Δεν μπορούσα ούτε να σταθώ όρθια. Δεν υπήρχε αέρας ούτε φως». Σήμερα, η Σεμ τονίζει τη σημασία της εσωτερικής της δύναμης.

«Το σώμα μου είχε καταρρεύσει, αλλά η ψυχή μου ήταν πιο δυνατή από ποτέ. Σκεφτόμουν συνεχώς τη μητέρα μου, τη στιγμή που θα την ξανασυναντούσα και το μέλλον που ονειρευόμουν».

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«Ξέρω ότι αυτό θα με συνοδεύει σε όλη μου τη ζωή. Τώρα όμως πρέπει να μάθω να ζω με το τραύμα. Άλλες ημέρες είμαι καλά, άλλες όχι, αλλά δεν θα εγκαταλείψω ποτέ τον εαυτό μου», καταλήγει.

Χαντάρ Σαρβίτ: «Πεθαίνω, Συγγνώμη, Σ’ αγαπώ»

Η Χαντάρ Σαρβίτ βρισκόταν επίσης στο φεστιβάλ Nova το πρωί της 7ης Οκτωβρίου.

Όταν οι ρουκέτες κάλυψαν τον ουρανό, προσπάθησε να διαφύγει οδικώς με τον φίλο της, Σάλεβ Ναβάρσκι, όμως εγκλωβίστηκαν και κατέφυγαν πεζοί σε μια δασική περιοχή, όπου αναγκάστηκαν να κρυφτούν κάτω από έναν θάμνο.

«Ήμουν ξαπλωμένη μπρούμυτα στο έδαφος. Οι τρομοκράτες βρίσκονταν μόλις δέκα μέτρα μακριά μου και πυροβολούσαν», θυμάται.

Κατά τη διάρκεια των ωρών αυτών, επικοινωνούσε με τον 65χρονο πατέρα της, ο οποίος προσπαθούσε να την εντοπίσει. Φοβούμενη για τη ζωή του, πήρε την απόφαση να του στείλει ένα αποχαιρετιστήριο μήνυμα.

«Συνειδητοποίησα ότι μάλλον είχε έρθει η στιγμή να του πω αντίο και ότι τον αγαπώ. Εκείνος μου έλεγε να παραμείνω ψύχραιμη, να κερδίσω χρόνο και ότι ερχόταν να με βρει.

Ήταν ήδη καθ’ οδόν και εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσα να του πω να μην έρθει, γιατί χρειαζόμουν βοήθεια. Όλοι οι αστυνομικοί που βρίσκονταν γύρω μου είχαν σκοτωθεί. Τότε κατάλαβα ότι ήμουν ολομόναχη. Εκείνος συνέχιζε να μου λέει να κρατηθώ, ότι ερχόταν. Και εγώ του απαντούσα: “Πεθαίνω. Συγγνώμη. Σ’ αγαπώ”». I met Nova survivor Hadar Sharvit who told me about hiding under a citrus tree for 5 hours while Hell surrounded her. She heard women being r*ped, gunshots then silence. She’s the first person I’ve spoken to who witnessed the sexual violence and it chilled me to the bone. pic.twitter.com/62dmuwMyV1— Heidi Bachram (@HeidiBachram) June 27, 2026

Στη συνέχεια, το ζευγάρι κρύφτηκε σε ένα γειτονικό περιβόλι με πορτοκαλιές, το οποίο ωστόσο περικυκλώθηκε. Η Σαρβίτ περιγράφει πως βίωσε φρικτές στιγμές, ακούγοντας τις κραυγές γυναικών που έπεφταν θύματα βιασμού και βλέποντας την περιοχή να παραδίδεται στις φλόγες.

«Παντού υπήρχαν άνθρωποι που ούρλιαζαν, εκλιπαρούσαν για τη ζωή τους, δολοφονούνταν και κακοποιούνταν από τους τρομοκράτες. Η μυρωδιά ήταν αδιανόητη. Καμένα σώματα, αίμα, φωτιά».

Όταν αναγκάστηκαν να τρέξουν προς ένα στρατιωτικό φυλάκιο, βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα αποτρόπαιο θέαμα.

«Είδα όλα όσα προηγουμένως μόνο άκουγα. Διαμελισμένα σώματα στο έδαφος, καπνό παντού, νεκρούς και ζωντανούς τρομοκράτες. Ήταν σαν σκηνή τρόμου που ούτε το Χόλιγουντ δεν θα μπορούσε να δημιουργήσει».

Παρά την τελική διάσωση και την έντονα συγκινητική επανένωση με τον πατέρα της —ο οποίος, όπως λέει, «με αγκάλιασε τόσο δυνατά, που νόμιζα ότι θα μου έσπαγε τα κόκαλα».

Ομέρ Βένκερτ: 505 Ημέρες στο Σκοτάδι των Σηράγγων

Ο Ομέρ Βένκερτ έζησε μια παρατεταμένη αιχμαλωσία 505 ημερών, προτού απελευθερωθεί τελικά στις 22 Φεβρουαρίου 2025, στο πλαίσιο συμφωνίας εκεχειρίας και ανταλλαγής ομήρων.

Ο 25χρονος είχε απαχθεί από το φεστιβάλ Nova, αφού προηγουμένως είδε τη φίλη του, Κιμ Ντάμτι, να χάνει τη ζωή της από χειροβομβίδες σε ένα καταφύγιο στον δρόμο 232, όπου από τους 40 παρευρισκόμενους σώθηκαν μόλις 12.

Ο ίδιος αναγκάστηκε να καλυφθεί πίσω από σορούς για να επιζήσει, πριν συλληφθεί από τους ενόπλους.

Μετά από οκτώ μήνες εγκλεισμού, εκ των οποίων οι 197 ημέρες πέρασαν σε συνθήκες απόλυτης απομόνωσης σε μια στενή υπόγεια σήραγγα, ο Βένκερτ έφτασε σε κατάσταση πλήρους ψυχολογικής εξάντλησης.

«Μου ξερίζωσαν ολοκληρωτικά την ψυχή. Δεν είχε απομείνει τίποτα μέσα μου. Ακόμη κι αν εκείνη τη στιγμή με μετέφεραν ως διά μαγείας στο σπίτι μου, στην οικογένειά μου, ένιωθα ότι δεν θα μπορούσαν ποτέ ξανά να γίνω φυσιολογικός άνθρωπος».

Σε εκείνη την οριακή φάση, προχώρησε σε μια εξάωρη «τελετή αποχαιρετισμού» προς τους οικείους του, πεπεισμένος ότι δεν θα έβγαινε ζωντανός.

Οι συνθήκες κράτησής του ήταν απάνθρωπες. Τις πρώτες 54 ημέρες μοιραζόταν μια σήραγγα με τον Λίαμ Ορ και Ταϊλανδούς εργάτες.

«Ήταν αφόρητα δύσκολο. Τρώγαμε ελάχιστα, πίναμε ελάχιστο νερό, δεν κάναμε ούτε ένα μπάνιο και δεν μπορούσαμε ούτε να σταθούμε όρθιοι ούτε να κινηθούμε. Ήμουν τρομοκρατημένος κάθε δευτερόλεπτο».

Έπειτα μεταφέρθηκε μόνος του σε έναν χώρο πλάτους μόλις 90 εκατοστών. Οι φρουροί τον πλησίαζαν δύο φορές τη μέρα για ένα λεπτό, παρέχοντάς του ελάχιστη τροφή και νερό, ενώ του επέτρεπαν να πλυθεί με ένα μπουκάλι νερό ανά 60 ημέρες.

«Αυτό ήταν όλο. Δεν μου μιλούσαν. Δεν μου επέτρεπαν να τους μιλήσω. Τίποτα».

Η κατάσταση επιδεινώθηκε με σωματικά βασανιστήρια και εξευτελισμούς, όπως ο συστηματικός ψεκασμός του με εντομοκτόνο.

«Κάθε δύο ή τρεις ημέρες με υποχρέωναν να σταθώ στην άκρη της σήραγγας και με ψέκαζαν με εντομοκτόνο στα μάτια, στο στόμα, σε όλο μου το σώμα, ακόμη και στο στρώμα, το κουτάλι, την οδοντόβουρτσα και το πιάτο μου».

Την ημέρα των 23ων γενεθλίων του, τον Μάιο του 2024, υπέστη άγριο ξυλοδαρμό με μεταλλική ράβδο, γεγονός που τον βύθισε σε κατάσταση απόλυτης κατάθλιψης τον επόμενο μήνα.

«Για τρεις ημέρες ήμουν ολοκληρωτικά διαλυμένος. Ήμουν ξαπλωμένη ανάσκελα, κοιτούσα το ταβάνι με τα μάτια ανοιχτά. Δεν ένιωθα τίποτα. Δεν σκεφτόμουν τίποτα. Ήμουν εντελώς άδειος».

Η ελπίδα επέστρεψε όταν στη σήραγγά του μεταφέρθηκαν τρεις ακόμη Ισραηλινοί όμηροι (Ταλ Σοχάμ, Εβιατάρ Νταβίντ και Γκάι Γκιλμπόα Νταλάλ).

«Τους είδα σαν σωτήρες. Μου έσωσαν πραγματικά τη ζωή». Μαζί δημιούργησαν μια υποστηρικτική ομάδα για να κρατήσουν την πνευματική τους υγεία.

«Παράμεναν άνθρωποι ακόμη και εκεί, κάτω από τη γη, ενώ οι τρομοκράτες μας κρατούσαν αιχμαλουλισμένους. Δημιουργήσαμε μια ανθρώπινη καθημερινότητα μέσα στις πιο απάνθρωπες συνθήκες.

Ήταν δύσκολο, αλλά γίναμε τόσο δεμένοι που τίποτα δεν μπορούσε να μας λυγίσει». Η ημέρα της απελευθέρωσής του, τον Φεβρουάριο του 2025, σημαδεύτηκε από μια στιγμή εσωτερικής επικράτησης, παρά το γεγονός ότι οι ένοπλοι τους ανάγκασαν να φορέσουν κουκούλες.

Τραγουδώντας όλοι μαζί ένα θρησκευτικό ψαλμό λίγο πριν την έξοδο, ο Βένκερτ ένιωσε τη λύτρωση:

«Ένιευσα σαν να απλώθηκε η νίκη σε ολόκληρο το σώμα μου», αναφέρει, καταλήγοντας στη συγκλονιστική στιγμή της επιστροφής του: «Είδα ξανά τη μητέρα και τον πατέρα μου. Είναι μια στιγμή που δεν μπορώ να περιγράψω με λόγια».