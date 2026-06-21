Μαρία Αναστασοπούλου: Μέχρι την τελευταία στιγμή δεν πίστευα την αποχώρηση της Κοσιώνη από τον ΣΚΑΪ (Βίντεο)

Στην αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη από τον ΣΚΑΪ στάθηκε με δηλώσεις της η Μαρία Αναστασοπούλου το πρωί της Κυριακής 21 Ιουνίου.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» του MEGA τόνισε πως «μέχρι την τελευταία στιγμή δεν πίστευα την αποχώρηση της Κοσιώνη από τον ΣΚΑΪ».

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«Για να είμαι ειλικρινής, δεν πίστευα την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη από τον ΣΚΑΪ μέχρι την τελευταία στιγμή. Δεν πίστευα ότι θα συμβεί. Η Σία ήταν και για εμάς, που είμαστε από πολύ μικροί στον ΣΚΑΪ, σημείο αναφοράς.

Δεν είναι μια οποιαδήποτε αποχώρηση. Κι εγώ είχα αποχωρήσει από τον ΣΚΑΪ για δυο χρόνια, αλλά δεν ήταν το ίδιο.Ήμουν από τους ανθρώπους που δεν το πίστευα. Η ζωή όμως έχει δείξει πως όλα μπορούν να γίνουν και νομίζω πως έτσι κι αλλιώς, είναι για το καλό της Σίας» είπε η Μαρία Αναστασοπούλου για προσθέσει:

«Δεν μπορεί αν γίνει σύγκριση μεταξύ της Σίας Κοσιώνη και της Λένας Φλυτζάνη. Όσο αξιοπρεπέστατα παρουσίαζε η Λένα το μεσημβρινό δελτίο, αντίστοιχα βλέπω τέτοια παρουσία και στο βραδινό δελτίο».