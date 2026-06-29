Άκης Παυλόπουλος: Εκτός εκπομπής ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ – «Οι σκληροί μένουν εδώ», είπε ο Δημήτρης Οικονόμου

Ο Άκης Παυλόπουλος απουσίασε από την εκπομπή «Σήμερα» το πρωί της Δευτέρας (29/6) και ο Δημήτρης Οικονόμου καλημέρισε μόνος του το τηλεοπτικό κοινό. Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής σχολίασε με χιούμορ την απουσία του συναδέλφου του, διευκρινίζοντας ότι την επόμενη εβδομάδα θα επιστρέψει στην εκπομπή.

Χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Οικονόμου είπε για τον Άκη Παυλόπουλο: “Όπως βλέπετε εδώ… μόνοι μας αυτή την εβδομάδα. Οι σκληροί μένουν εδώ, οι άλλοι πάνε για ιαματικά λουτρά για να βγάλουν τον χειμώνα τα παιδιά. Θα τους δείτε, θα έρθουν εδώ. Την άλλη εβδομάδα θα τα ξαναπούμε”.

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Πολλά είναι τα σενάρια που που θέλουν τον Άκη Παυλόπουλο να μετακομίζει στον ΑΝΤ1 την επόμενη σεζόν και να μην συνεχίζει στην πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ, δίπλα στον Δημήτρη Οικονόμου. Πριν ακόμη αποφασιστεί το θα γίνει με το τηλεοπτικό μέλλον του Άκη Παυλόπουλου, τουλάχιστον τρεις γυναίκες ρεπόρτερ, εμφανίστηκαν αυτοβούλως σε διευθυντικά στελέχη του σταθμού, για να δηλώσουν την πρόθεση τους να είναι εκείνες οι μελλοντικές παρτενέρ στον αέρα της πρωινής εκπομπής του ΣΚΑΪ, δίπλα στον Δημήτρη Οικονόμου…

Όχι ότι τους το ζήτησε κάνεις, αλλά προθυμοποιήθηκαν να αναλάβουν τη θέση, θεωρώντας προφανώς πως έχουν τα φόντα και τις γνώσεις για να το πράξουν… Το ακόμη πιο εντυπωσιακό, είναι πως ακόμη μια ρεπόρτερ με ελάχιστη τηλεοπτική εμπειρία δήλωσε και αυτή αυτοβούλως την πρόθεση της να κάνει κάποια αντικατάσταση βασικού παρουσιαστή για τις εκπομπές του καλοκαιριού….

Τα φόντα δεν ξέρουμε αν τα έχουν, αλλά από τόλμη άλλο τίποτα. Η “μάχη της γόβας” για το ποια θα είναι συμπαρουσιάστρια του Δημήτρη Οικονόμου στην πρωινή ζώνη του ΣΚΑΪ είναι σε εξέλιξη και αναμένουμε με αγωνία τη νικήτρια, αν υπάρξει τελικά…