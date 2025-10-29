«Σέρρες»: Η σκηνή με τη θεία Σταματίνα από το φινάλε που αποθεώθηκε στο Twitter – «Με διέλυσε»

Αυλαία έριξε το βράδυ της Τρίτης 28 Οκτωβρίου η σειρά «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη, αφήνοντας πίσω της ένα ισχυρό κύμα κοινωνικών μηνυμάτων. Το φινάλε της επιτυχημένης σειράς είχε ως αποτέλεσμα τα social media, και ειδικότερα το Twitter, να κατακλυστούν από αποθεωτικά σχόλια.

Η πλοκή του τελευταίου επεισοδίου κορυφώθηκε με την πρόταση του Άγγελου (Αλέξανδρος Πιεχόβιακ) στον Οδυσσέα (Γιώργος Ζυγούρης) να τον ακολουθήσει στο ταξίδι του στον κόσμο.

Η σκηνή που «διέλυσε» τους τηλεθεατές

Ωστόσο, η σκηνή που έκλεψε την παράσταση και προκάλεσε «σεισμό» στα social meida ήταν η συνομιλία της θείας Σταματίνας με τον Άγγελο, η οποία εκτυλίχθηκε μέσα σε ένα θέατρο.

«Πρέπει να νιώθεις πολύ μόνος σου ε; Όχι, όταν ταξιδεύεις. Τώρα που μιλάμε. Πρέπει να νιώθεις πολύ μόνος σου. Εγώ είμαι intersex. Δεν μου εξήγησε κανείς και την έζησα πολύ μόνη μου τη ζωή μου. Πάντα ήμουν στο ανάμεσα. Σαν να ζούσα σε μια χαραμάδα. Αυτόν τον χώρο μου έδωσαν για να ζω. Ενώ εσύ… Κοίτα χώρο, κοίτα άπλα. Γιατί κάθεσαι μόνος σου στην τελευταία σειρά; Γιατί δεν είσαι με κάποιον που σε αγαπάει;», ακούγεται να του λέει.

Οι χρήστες του Twitter αποθέωσαν τον Γιώργο Καπουτζίδη για την τόλμη και την ποιότητα της γραφής του: «Με διέλυσε» σχολίασε ένας χρήστης, «Ανθρώπινες στιγμές, με όλη τη σημασία της λέξης ανθρώπινες. Το ζητούμενο» πρόσθεσε ένας άλλος.

