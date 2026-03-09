Σάκης Ρουβάς: Υπογράφει στο Your Face Sounds Familiar – Ανατροπή με τη Μπέττυ Μαγγίρα

Ο Σάκης Ρουβάς αποτελεί εδώ και καιρό το νούμερο ένα φαβορί για την παρουσίαση του Your Face Sounds Familiar το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει τον Απρίλιο στον ΑΝΤ1. Η Μαρία Μπεκατώρου, η οποία βρίσκονταν στο τιμόνι της παρουσίασης του show όλες τις προηγούμενες σεζόν, αναμφίβολα έδωσε τον δικό της χαρακτήρα και αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό.

Το κανάλι, το οποίο ακόμη δεν έχει προβεί σε επίσημες ανακοινώσεις, ήταν αρκετά σκεπτικό όσον αφορά την επιλογή του κεντρικού παρουσιαστή, καθώς το Your Face Sounds Familiar αποτελεί ένα πρότζεκτ που έχει επενδύσει αρκετά και “ποντάρει” τόσο όσον αφορά τα νούμερα τηλεθέασης όσο και στα έσοδα του σταθμού. Αν και είχαν ακουστεί μερικά ονόματα ως επικρατέστερα μεταξύ των οποίων και της Δέσποινας Βανδή, τελικό ο σταθμός φαίνεται ότι κατέληξε στο πρόσωπο “κλειδί” για το show, που δεν είναι άλλο από τον Σάκη Ρουβά.

Ένα άλλο πρόσωπο που εδώ και χρόνια φημολογούνταν ότι θα βρεθεί στο τιμόνι της παρουσίασης μαζί με την επιστροφή του show, ήταν η Μπέττυ Μαγγίρα. Ωστόσο κάθε άλλο παρά πραγματικότητα θα γίνει, καθώς ένα βήμα πριν την τελική υπογραφή βρίσκεται ο Σάκης Ρουβάς. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Α.Δ. στην στήλη “Τηλεοπτικό Θερμόμετρο” του DEBATER, οι τελικές υπογραφές μεταξύ του σταθμού και του τραγουδιστή θα πέσουν αύριο, Τρίτη (10/3) και η πρώτη πρόβα αναμένεται να γίνει την Μεγάλη Δευτέρα (4/4), ενώ η πρεμιέρα του show θα γίνει την Τετάρτη του Πάσχα.