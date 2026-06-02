Η αντίδραση της Σοφίας Αρβανίτη στη μεταμφίεση του Μέμου Μπεγνή στο YFSF στον ΑΝΤ1 (βίντεο)
«Σοκ σαν να ήταν στη ψυχή μου»
Η Σοφία Αρβανίτη δεν έκρυψε την έκπληξη και τη συγκίνησή της βλέποντας τη μεταμόρφωση του Μέμου Μπεγνή στο τηλεοπτικό σόου μεταμφιέσεων Your Face Sounds Familiar που προβάλλεται από τον ΑΝΤ1.
Ο γνωστός ηθοποιός εμφανίστηκε στη σκηνή ενσαρκώνοντας τη Σοφία Αρβανίτη, σε μια ερμηνεία που σχολιάστηκε έντονα τόσο από τους κριτές όσο και από το τηλεοπτικό κοινό. Η προσπάθειά του χαρακτηρίστηκε από ένταση, λεπτομέρεια και μια ιδιαίτερη προσέγγιση στο ύφος, τα φωνητικά αλλά και τη σκηνική παρουσία της τραγουδίστριας, κάτι που έκανε τη μεταμφίεση ακόμη πιο εντυπωσιακή και τον ανέδειξε νικητή.
Η ίδια η Σοφία Αρβανίτη αντέδρασε δημοσιεύοντας το απόσπασμα στο TikTok, συνοδεύοντάς το με ένα σχόλιο που τράβηξε την προσοχή:
«Σοκ σαν να ήταν στη ψυχή μου. Πόσο υπερταλέντο Μέμος».
@sofia.arvaniti.official
σοκ σαν να ήταν στην ψυχή μου μέσα. Πόσο υπερταλέντο Μέμος!♬ πρωτότυπος ήχος – Sofia Arvaniti B
Η ανάρτησή της έγινε γρήγορα viral, με χρήστες να σχολιάζουν τόσο την ακρίβεια της μεταμφίεσης όσο και τη θετική και θερμή στάση της απέναντι στην ερμηνεία του Μέμου Μπεγνή.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις