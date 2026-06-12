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Προαστιακός: Ακινητοποιήθηκε συρμός λόγω εμποδίου στη σιδηροδρομική γραμμή – Καθυστερήσεις στα δρομολόγια

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Προαστιακός: Ακινητοποιήθηκε συρμός λόγω εμποδίου στη σιδηροδρομική γραμμή – Καθυστερήσεις στα δρομολόγια
ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Αναστασία Ξυδιά

Ακινητοποιήθηκε προσωρινά η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο του Προαστιακού 1323 (Κιάτο – Πειραιάς), λόγω εμποδίου που εντοπίστηκε στη σιδηροδρομική γραμμή, όπως ανακοίνωσε η Hellenic Train.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας, άμεσα ενημερώθηκε για το συμβάν ο Διαχειριστής Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, ενώ η αμαξοστοιχία συνέχισε το δρομολόγιό της με περιορισμένη ταχύτητα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας.

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Σημειώνεται ότι αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις και πιθανές τροποποιήσεις δρομολογίων στο δίκτυο του Προαστιακού Σιδηρόδρομου Αθηνών, λόγω του συμβάντος. Σε συνεχή συντονισμό βρίσκεται η Hellenic Train με τον Διαχειριστή Υποδομής για την ομαλοποίηση της κυκλοφορίας.

Αναμένεται να ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.

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