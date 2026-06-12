Έλον Μασκ: Είναι και επίσημα ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στην ιστορία – «Εκτοξεύτηκε» η τιμή της SpaceX

Ο Έλον Μασκ είναι και επίσημα ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο με την προσωπική του περιουσία να ξεπερνά το ιστορικό όριο του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων.

Η εξέλιξη αυτή σχετίζεται με την επιχειρηματική δραστηριότητα της SpaceX που λίγο πριν από την επίσημη έναρξη της διαπραγμάτευσης των μετοχών της στην αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά, κατάφερε να αντλήσει κεφάλαια που αγγίζουν τα 75 δισεκατομμύρια δολάρια (56 δισεκατομμύρια λίρες).

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«Η SpaceX θέλει να μπορέσει να σας μεταφέρει στη Σελήνη, στον Άρη και τελικά ακόμα πιο μακριά και είμαι πεπεισμένος πως μαζί με την απίστευτη ομάδα που διαθέτουμε εδώ στη SpaceX, θα το καταφέρουμε για εσάς», ανέφερε ο Μασκ από την έδρα της εταιρίας στο Τέξας.

Η τιμή της μετοχής

Σύμφωνα με τα επίσα στοιχεία που περιλαμβάνει το έγγραφο που κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC), η SpaceX καθόρισε συγκεκριμένες παραμέτρους για την είσοδό της στο χρηματιστήριο.

Πιο συγκεκριμένα η εταιρεία όρισε την τιμή διάθεσης των μετοχών στα 135 δολάρια (100,65 λίρες) ανά μετοχή. Παράλληλα, το επενδυτικό κοινό θα έχει πρόσβαση σε περίπου 555,6 εκατομμύρια μετοχές που θα διατεθούν προς πώληση.

Ιστορικό ρεκόρ για την αγορά

Η εν λόγω χρηματοοικονομική πρωτοβουλία εκτιμάται ότι θα ανοίξει τον δρόμο για τη δημόσια εγγραφή της εταιρείας, με τη συνολική της αποτίμηση να προσεγγίζει τα 1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Εφόσον οι προβλέψεις των αναλυτών επαληθευτούν, η συγκεκριμένη εξέλιξη αναμένεται να καταγραφεί ως η μεγαλύτερη χρηματιστηριακή εισαγωγή στην ιστορία των παγκόσμιων αγορών.

Μέσω αυτής της κίνησης, ο επικεφαλής της Tesla και της πλατφόρμας X ενισχύει περαιτέρω τη θέση του στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης των δισεκατομμυριούχων, διευρύνοντας το οικονομικό του αποτύπωμα και την επιρροή του στον επιχειρηματικό στίβο.

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