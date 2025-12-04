Επικές αντιδράσεις στο Chase σε ερώτηση για τον Αντώνη τον… Καυλέα – «Κόλλησε» η Μαρία Μπεκατώρου

Ένα απρόσμενο περιστατικό έφερε κύματα γέλιου στο πλατό του «The Chase» στο χθεσινό (3/12) επεισόδιο, με πρωταγωνίστρια τη Μαρία Μπεκατώρου. Μια ιστορική ερώτηση κατάφερε να αιφνιδιάσει την παρουσιάστρια, η οποία όμως ξεπέρασε την αμηχανία γρήγορα την αμηχανία της.

Πιο συγκεκριμένα, η επίμαχη ερώτηση, βγαλμένη από την ιστορία του Βυζαντίου, ήταν: «Ποιο αξίωμα κατείχε στο Βυζάντιο ο Αντώνιος ο Β’ ο Καυλέας;».

Μόλις η Μαρία Μπεκατώρου έφτασε στο επίθετο «Καυλέας», σταμάτησε για μερικά δευτερόλεπτα, χαμογέλασε αμήχανα και ξέσπασε σε γέλια.

στόσο, επαγγελματίας όπως πάντα, επανέλαβε αμέσως μετά ολόκληρη την ερώτηση, ξεπερνώντας το σημείο που προκάλεσε την στιγμιαία αμηχανία.

Η ερώτηση τελικά μπέρδεψε τόσο τον παίκτη όσο και τον Chaser («Το Γεράκι»), οι οποίοι απάντησαν λανθασμένα. Αυτή η εξέλιξη έδωσε την τέλεια πάσα στην παρουσιάστρια, ώστε να μετατραπεί σε… φιλόλογο!

Η Μαρία Μπεκατώρου εκμεταλλεύτηκε το λάθος για να «επιμορφώσει» τους παρευρισκόμενους, εξηγώντας τη σημασία του όρου «καυλός» στα αρχαία ελληνικά.

Πρόκειται για τον «βλαστό» ή τον «κορμό του φυτού», ξεκαθαρίζοντας έτσι την ιστορική αναφορά του ονόματος.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: