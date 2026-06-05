YFSF: Το 8ο επεισόδιο έρχεται την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 21:00, στον ΑΝΤ1 – Οι μεταμφιέσεις που θα δούμε

Το 8ο επεισόδιο του Your Face Sounds Familiar έρχεται την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 21:00 στον ΑΝΤ1, με τον Σάκη Ρουβά στο τιμόνι της παρουσίασης. Το σαρωτικό σόου ανεβάζει ξανά τον πήχη της ψυχαγωγίας, έτοιμο να καθηλώσει το κοινό με τις νέες, εντυπωσιακές μεταμφιέσεις των διαγωνιζομένων.

Όλα όσα θα δούμε στο 8ο επεισόδιο

Η σκηνή φωτίζεται, η μουσική δυναμώνει και το απόλυτο πάρτι μεταμορφώσεων έρχεται πιο εντυπωσιακό από ποτέ. Το «Your Face Sounds Familiar» συνεχίζει να χαρίζει μοναδικές τηλεοπτικές στιγμές, εκεί όπου το ταλέντο συναντά τη φαντασία και κάθε εμφάνιση γίνεται ένα ξεχωριστό υπερθέαμα.

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Την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 21:00, το σαρωτικό σόου του ΑΝΤ1 ανεβάζει ξανά τον πήχη της ψυχαγωγίας, με δέκα καλλιτέχνες που τολμούν να ξεπεράσουν τα όριά τους και να μεταμορφωθούν σε εμβληματικές προσωπικότητες της ελληνικής και διεθνούς μουσικής σκηνής. Μεγάλες φωνές, iconic εμφανίσεις και ανατρεπτικές ερμηνείες συνθέτουν ένα βράδυ γεμάτο μαγεία, συγκίνηση και εκπλήξεις.

Στο τιμόνι της παρουσίασης, ο Σάκης Ρουβάς, ο κορυφαίος Έλληνας σταρ, ο οποίος και αυτή την Κυριακή θα δώσει ένα ξεχωριστό ρυθμό στο σόου με τον σαρωτικό δυναμισμό του, την άμεση επικοινωνία και τη μοναδική χημεία του με κοινό, κριτές και διαγωνιζόμενους.

Η εκρηκτική κριτική επιτροπή, με τους Γιώργο Θεοφάνους, Κατερίνα Παπουτσάκη, Ρένο Χαραλαμπίδη και Ρένα Μόρφη, θα αξιολογήσει τις εμφανίσεις, θα σχολιάσει, θα συγκινηθεί, θα γελάσει και θα παρασυρθεί από τον παλμό μιας ακόμη βραδιάς γεμάτης ένταση και συναίσθημα.

Οι μεταμορφώσεις της Κυριακής 7 Ιουνίου, που έρχονται για να κλέψουν τις εντυπώσεις, είναι:

Μαριλού Κατσαφάδου – Ιουλία Καραπατάκη

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Αφροδίτη Χατζημηνά – Edith Piaf

Δωροθέα Μερκούρη – Kylie Minogue

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Αλέξανδρος Μπουρδούμης – Χριστίνα Μαραγκόζη

Μαριάντα Πιερίδη – Πάολα

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Biased Beast – Freddie Mercury

Ίντρα Κέιν – Mary J. Blige

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Κωνσταντίνος Μαγκλάρας – Katy Perry

Παναγιώτης Ραφαηλίδης – Pan Pan ft. Καλλιόπη Μητροπούλου

Μέμος Μπεγνής – Γιώργος Μαζωνάκης

Και όταν τα φώτα της σκηνής σβήσουν, το «Your Face Sounds Familiar» θα φύγει από τα όρια της ψυχαγωγίας και θα στείλει ένα ουσιαστικό μήνυμα προσφοράς, καθώς ο νικητής θα στηρίξει έναν οργανισμό με σημαντικό κοινωνικό έργο, αποδεικνύοντας πως ένα λαμπερό σόου μπορεί να αφήσει και κοινωνικό αποτύπωμα.

Δείτε παρακάτω το τρέιλερ: