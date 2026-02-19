Real View: Προβληματισμός για τα νούμερα τηλεθέασης της εκπομπής του OPEN

Το Real View, το γυναικείο talk show του OPEN, αν και ξεκίνησε με πολλές προσδοκίες δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να ξεπεράσει τον μέσο όρο του σταθμού. Τα νούμερα τηλεθέασης έχουν δημιουργήσει πονοκέφαλο στο ανοιχτό κανάλι, ενώ στο «τραπέζι» έχει πέσει ακόμη και το ενδεχόμενο να διακοπεί πρόωρα.

Παρόλο που το Real View αποτελεί μία εκπομπή που αναπαράγεται από τα υπόλοιπα ΜΜΕ, αυτό δεν αποτυπώνεται στα νούμερα τηλεθέασης. Σύμφωνα με πληροφορίες στελέχη του OPEN έχουν γνωστοποιήσει τους προβληματισμούς τους στις τέσσερις παρουσιάστριες, Ελίνα Παπίλα, Σοφία Μουτίδου, Έλενα Χριστοπούλου και Δάφνη Καραβοκύρη, με το μέλλον του talk show να κρίνεται αβέβαιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Οι ηχηρές απουσίες από την κοπή πίτας του ΑΝΤ1, η άλαλη Βανδή, ο εξαφανισμένος Γεωργαντάς και ο πανικός του ΣΚΑΪ



Ωστόσο στην παρούσα φάση το Real View δεν αποτελεί προτεραιότητα του σταθμού, καθώς όλα τα «φώτα» έχουν πέσει πάνω στο “Just the two of us” το οποίο υπενθυμίζεται ότι έκανε πρεμιέρα το Σάββατο (14/2), καθώς επίσης και στον «Αδύναμο Κρίκο» με παρουσιάστρια την Μαρία Μπακοδήμου.

Όπως ήταν αναμενόμενο αυτή η συνθήκη έχει ανησυχήσει αρκετά τις τέσσερις παρουσιάστριες του Real View, οι οποίες καθημερινά – η κάθε μία με τον τρόπο της – δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό. Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν σίγουρα εξελίξεις, μείνετε λοιπόν συντονισμένοι κάθε απόγευμα στην στήλη “Τηλεοπτικό Θερμόμετρο” του DEBATER, όπου ο Α.Δ. θα σας ενημερώνει για τις πιο… “καυτές” εξελίξεις στον χώρο της ελληνικής τηλεόρασης.