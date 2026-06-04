Ενώπιος Ενωπίω – Πέμπτη (4/6): Αυτός είναι ο αποψινός καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου στον ΑΝΤ1

Απόψε, Πέμπτη 4 Ιουνίου στις 24:00, η ιστορική εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» επιστρέφει στη συχνότητα του ΑΝΤ1 με μια άκρως ενδιαφέρουσα συνάντηση. Ο Νίκος Χατζηνικολάου φιλοξενεί στο στούντιο τον δημοφιλή stand-up κωμικό και ραδιοφωνικό παραγωγό Αλέξανδρο Τσουβέλα, σε μια συνέντευξη που αναμένεται να συζητηθεί.

Η εκπομπή, που πρωταγωνιστεί στη μικρή οθόνη για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, συνεχίζει να ξεχωρίζει για τις αποκαλυπτικές εξομολογήσεις προσώπων της επικαιρότητας. Οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια συζήτηση γεμάτη χιούμορ, αναδρομές στη σπουδαία διαδρομή του καλεσμένου, αλλά και άγνωστες πτυχές της ζωής του.

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Συναντήσεις με πρόσωπα της επικαιρότητας, καλεσμένοι που ξεχωρίζουν για τη σπουδαία τους διαδρομή, συνεντεύξεις με αποκαλύψεις που θα συζητηθούν έρχονται στην εκπομπή “Ενώπιος Ενωπίω“, που πρωταγωνιστεί στη μικρή οθόνη για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Απόψε στις 24:00, ο Νίκος Χατζηνικολάου φιλοξενεί στο “Ενώπιος Ενωπίω” τον Αλέξανδρο Τσουβέλα.

O αγαπημένος κωμικός, με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral, μιλά για τη διαδρομή του.

Οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις, που του χάρισαν την επιτυχία.

Απόψε στις 24:00, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, με τον δικό του μοναδικό τρόπο, σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζηνικολάου και το “Ενώπιος Ενωπίω“.

Δείτε παρακάτω το τρέιλερ: