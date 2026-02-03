Σοφία Μουτίδου: Ο Αχιλλέας Μπέος της έστειλε εξώδικο – «Δεν θα ανακαλέσω καμία δήλωσή μου»

Σε νέα τροχιά σύγκρουσης εισέρχεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στη Σοφία Μουτίδου και τον Αχιλλέα Μπέο, καθώς ο δήμαρχος Βόλου επέλεξε τη νομική οδό αποστέλλοντας εξώδικο στην ηθοποιό και παρουσιάστρια.

Η κίνηση αυτή έρχεται ως συνέχεια του εκρηκτικού διαλόγου που είχαν οι δυο τους στον τηλεοπτικό αέρα της εκπομπής «Real View» στο OPEN στα μέσα Δεκεμβρίου του 2025, με αφορμή τις αντιδράσεις φιλοζωικών οργανώσεων για τη χρήση ζωντανού αλόγου στη φάτνη του Βόλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Μπέος σε Μουτίδου: «Η πρώτη ξεφτίλα είστε εσείς!» – «Φασίστες δεν γουστάρω» του απάντησε η ηθοποιός

Στο εξώδικο που κοινοποιήθηκε στην παρουσιάστρια, ο Αχιλλέας Μπέος την κατηγορεί για παράνομη προσβολή της προσωπικότητάς του, υποστηρίζοντας ότι τον παρουσίασε ως ρατσιστή, φασίστα και άνθρωπο που υποτιμά τις γυναίκες και τα άτομα με περιττό βάρος.

Σύμφωνα με το κείμενο που διάβασε η ίδια, ο δήμαρχος απαιτεί δημόσια συγγνώμη και πλήρη ανάκληση των χαρακτηρισμών, αποδίδοντας τη στάση της σε προσωπική εμπάθεια και σύγχυση.

Η ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φανεί ανακόλουθη των όσων υποστήριξε, τονίζοντας ότι οι ισχυρισμοί του δημάρχου στερούνται βάσης.

Θέλοντας ωστόσο να προστατεύσει τον τηλεοπτικό σταθμό και την εταιρεία παραγωγής από τη δικαστική εμπλοκή, ανακοίνωσε ότι η συνέχεια της απάντησής της θα δοθεί μέσα από το προσωπικό της κανάλι στο YouTube.

«Επειδή είμαι συμπαρουσιάστρια και δεν είναι ο χρόνος δικός μου και το Open δεν είναι υποχρεωμένο να αναλάβει αυτήν την ιστορία ούτε η εταιρία παραγωγής, θα τα πούμε όλα στο κανάλι στο YouTube και ο κύριος Μπέος μπορεί να συνεχίσει στα δικαστήρια», δήλωσε, μεταξύ άλλων, η Σοφία Μουτίδου.