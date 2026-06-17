Μύκονος: Νέα στοιχεία για το θανατηφόρο τροχαίο με την 37χρονη Ιταλίδα – Εικόνες από το διαλυμένο ΙΧ (βίντεο)

Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για το τραγικό τροχαίο που έγινε πριν από δύο ημέρες στη Μύκονο με θύμα την 37χρονη Ιταλίδα, Σάρα Τσεκαντίνι, που βρισκόταν στο νησί με φίλες της για το μπάτσελορ πάρτι της.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή Συνδέσεις, το περιστατικό σημειώθηκε πριν από δύο ημέρες και έχει ήδη αναλάβει την έρευνα η τοπική αστυνομία.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία, στο όχημα στο οποίο επέβαινε η άτυχη γυναίκα βρίσκονταν συνολικά τέσσερα άτομα, ενώ η ίδια καθόταν στο πίσω κάθισμα και δεν ήταν η οδηγός.

«Φαίνεται ότι συγκρούστηκαν δύο οχήματα, πλαγιομετωπικά μεταξύ τους», σημείωσε ακόμα, διευκρινίζοντας ότι τα αίτια του τροχαίου παραμένουν υπό διερεύνηση.

Όπως έγινε γνωστό, έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι προβλεπόμενες εξετάσεις στους δύο οδηγούς, χωρίς να προκύψει κατανάλωση αλκοόλ, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια σύλληψη.

Υπενθυμίζεται ότι η 37χρονη διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας, ωστόσο δύο ημέρες αργότερα κατέληξε στα τραύματά της.

«Με αυτή την εξέλιξη ενημερώνεται ο αρμόδιος εισαγγελέας, καθώς διαφοροποιείται και η ποινική δίωξη», υπογράμμισε η κ. Δημογλίδου.

Η προανάκριση συνεχίζεται, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

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H Σάρα Τσεκαντίνι ήταν μητέρα ενός κοριτσιού και εργαζόταν στον όμιλο Prada, ενώ είχε ταξιδέψει στη Μύκονο για να κάνει το bachelorette party της.

Ο γάμος της ήταν προγραμματισμένος να γίνει το ερχόμενο Σάββατο, ωστόσο η μοίρα είχε άλλα σχέδια, με το τραγικό γεγονός να έχει βυθίσει στη θλίψη τόσο την οικογένειά της όσο και τους συναδέλφους της.