«Κρίνο & Αγκάθι»: Ο ΑΝΤ1 ανακοίνωσε κι επίσημα τη νέα σειρά εποχής

Το «Κρίνο & Αγκάθι», μια καθηλωτική σειρά εποχής, σε σκηνοθεσία Ανδρέα Μορφονιού και σενάριο Γιάννας Κανελλοπούλου, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 για να μας παρασύρει σε ένα ταξίδι γεμάτο μυστήριο, κρυφούς δεσμούς και συγκλονιστικές αποκαλύψεις.

Η υπόθεση της σειράς

Μια γυναίκα, αποφασισμένη να εκδικηθεί για τον θάνατο του αδελφού της, παντρεύεται τον άνθρωπο που του στέρησε τη ζωή με σκοπό να τον καταστρέψει. Όμως, ακολουθώντας αυτό το επικίνδυνο μονοπάτι, θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα συναίσθημα που δεν είχε προβλέψει ποτέ: τον έρωτα.

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Ανάμεσα σε οικογενειακούς δεσμούς, ανεκπλήρωτες επιθυμίες και αλήθειες που παρέμειναν θαμμένες για χρόνια, τίποτα δεν θα μείνει ανεπηρέαστο. Γιατί όταν το παρελθόν επιστρέφει, κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει.