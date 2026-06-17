Χανιά: Νεκρός ένας άνδρας – Βρέθηκε μαχαιρωμένος μέσα σε μία λίμνη αίματος

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης (17/6) στην αστυνομία όταν άνδρας βρέθηκε νεκρός στα Χανιά φέροντας τραύματα από μαχαίρι.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, ο άνδρας φέρεται να έβαλε τέλος στην ζωή του με τον πιο τραγικό τρόπο, αφού διαπιστώθηκε ότι έφερε μαχαιριές σε χέρια και λαιμό από κουζινομάχαιρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρότι η εικόνα του νεκρού κινητοποίησε την αστυνομία, εντούτοις και δεν υπήρχαν ίχνη πάλης ή παραβίασης και ο ιατροδικαστής στη συνέχεια απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.