Ντόμινο αλλαγών στην TV: Ποιος παρουσιαστής σπάει το συμβόλαιο του με την ΕΡΤ και κατηφορίζει στο Φάληρο;

Καθώς η τηλεοπτική σεζόν πλησιάζει στο τέλος της, οι διεργασίες στους τηλεοπτικούς σταθμούς κορυφώνονται, με το ενδιαφέρον να παραμένει αμείωτο τόσο στον τομέα της ψυχαγωγίας όσο και της ενημέρωσης.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων αναμένεται να βρεθεί μια ηχηρή μετακίνηση δημοσιογράφου από τη δημόσια τηλεόραση προς το Φάληρο.

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Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ναταλίας Ανδρικοπούλου για το tvinsider.gr, ο Απόστολος Μαγγηριάδης αποχωρεί από την ΕΡΤ, όπου εκτελούσε χρέη κεντρικού παρουσιαστή ειδήσεων, έχοντας δώσει τα χέρια με τον ΣΚΑΪ.

Ο δημοσιογράφος οριστικοποίησε τη συμφωνία του με τον σταθμό, προκειμένου να αναλάβει την παρουσίαση του μεσημβρινού δελτίου ειδήσεων από τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Ο Απόστολος Μαγγηριάδης δεσμευόταν με ενεργό συμβόλαιο με την ΕΡΤ έως το 2027.

Για την πρόωρη λήξη της συνεργασίας και τη μεταγραφή του στον ΣΚΑΪ, κρίνεται απαραίτητη η καταβολή της σχετικής οικονομικής ρήτρας αποδέσμευσης.