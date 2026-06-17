Μαρινάκης: “Η χώρα πλήρωσε ακριβά το… τζάμπα, έχει ανάγκη από κοστολογημένες λύσεις”

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στα λόγια του πρωθυπουργού για το “τζάμπα” όταν μίλησε για τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι ο χαρακτηρισμός δεν αποτελεί απλώς πολιτική κριτική της κυβέρνησης, αλλά αποτυπώνει την πραγματικότητα. «Η χώρα αυτή, επειδή πλήρωσε πολύ ακριβά τη λογική του τζάμπα, του λεφτά υπάρχουν, του “δώσ’ τα όλα”, έχει ανάγκη από λύσεις κοστολογημένες. Δεν λέω μόνο εγώ “τζάμπα” τους Τσίπρα και Ανδρουλάκη, δεν τους είπε μόνο ο πρωθυπουργός. Η ίδια η πραγματικότητα τους λέει», σημείωσε.

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Ακόμη, τόνισε ότι τα κόμματα είναι υποχρεωμένα από τον νόμο να παρουσιάζουν κοστολογημένα τα προεκλογικά τους προγράμματα αφήνοντας αιχμές για προτάσεις που εμφανίζονται στον δημόσιο διάλογο χωρίς να συνοδεύονται από συγκεκριμένη χρηματοδότηση.

«Έχει ψηφιστεί ένας νόμος όπου υποχρεωτικά τα κόμματα πρέπει να κοστολογούν τα προγράμματά τους προεκλογικά. Εγώ θα πω γιατί όχι να μην δούμε να κοστολογούνται και μεμονωμένα κάποιες προτάσεις που κατά καιρούς ως πυροτεχνήματα εμφανίζουν στον δημόσιο διάλογο οι αρχηγοί τους;», ανέφερε.

Ειδική αναφορά έκανε στις προτάσεις που έχουν διατυπωθεί από την αντιπολίτευση για δωρεάν παροχές. «Τζάμπα μέχρι τους νέους 25 ετών λέει ο ένας, τζάμπα σε όλους το εισιτήριο ο άλλος. Το τζάμπα τι είναι; Τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Ο κ. Τσίπρας έβαλε πάνω από 30 νέους φόρους. Όλα αυτά, λοιπόν, εγώ τα ακούω βερεσέ», τόνισε χαρακτηριστικά.

Μαρινάκης: Ακολουθούν και άλλες μειώσεις φόρων

Αντιπαραβάλλοντας τη στάση της κυβέρνησης, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι κάθε μέτρο που ανακοινώνεται συνοδεύεται από συγκεκριμένη πρόβλεψη χρηματοδότησης.

«Η μεγάλη διαφορά είναι ότι η κυβέρνηση πριν ανακοινώσει τα μέτρα τα οποία εφαρμόζει, εξήγησε πώς βρήκε τα λεφτά για αυτό. Αρκούν όλα αυτά, επειδή είναι αυξημένο το κόστος ζωής; Απαντώ πως όχι. Αλλά εμείς που μειώσαμε ή καταργήσαμε 83 άμεσους και έμμεσους φόρους, έχουμε την αξιοπιστία να κοιτάμε τον κόσμο στα μάτια» υπογράμμισε.

Τέλος μίλησε για επιπλέον φοροελαφρύνσεις στους πολίτες που θα ανακοινωθούν στην ΔΕΘ: «Βεβαίως θα υπάρξουν κι άλλες φοροελαφρύνσεις. Στη ΔΕΘ θα ανακοινωθεί ένα σημαντικό πακέτο περαιτέρω μειώσεων φόρων. Ήδη υπάρχει ένας χώρος ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Μακάρι να αυξηθεί και λίγο παραπάνω», τόνισε.

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Τέλος, κληθείς να σχολιάσει την τελευταία εξέλιξη της εισαγγελικής πρότασης για ενοχή της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου στην υπόθεση διαρροής e-mails, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε το εξής:

Σε ανθρώπινο και πολιτικό επίπεδο, να πω ότι είναι εντελώς υποκριτική και κάτι παραπάνω από υπερβολική αυτή η ανθρωποφαγία. Οι άνθρωποι αυτοί, ο καθένας για διαφορετικούς λόγους, κατηγορούνται στην πραγματικότητα για ένα μέιλ, έτσι; Θα δούμε τι θα πει το δικαστήριο, μη βιαζόμαστε. Σε μια εποχή που κάθε μέρα παίρνουμε μην πω εκατοντάδες SMS, από ανθρώπους που δεν τους έχουμε δει ποτέ στη ζωή μας, τους αντιμετωπίζουμε περίπου σαν εγκληματίες».