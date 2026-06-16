Σταματίνα Τσιμτσιλή: Αιφνιδίασε on air την Τζόυς Ευείδη – «Θέλω να αποκαταστήσεις την παρεξήγηση με αυτό που είπες για τις ψυχαγωγικές εκπομπές»

Καλεσμένη στο Happy Day και τη Σταματίνα Τσιμτσιλή ήταν το πρωί της Τρίτης (16.06) η ηθοποιός Τζόυς Ευείδη.

«Το σπίτι μου από μόνο του είναι full-time job, γιατί είναι γάτες, σκύλοι και φυτά, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, που θέλουν φροντίδα πολλή. Δεν είναι πεντακάθαρο ποτέ. Όταν είναι πεντακάθαρο, θα κρατήσει για ένα τέταρτο», ανέφερε η ηθοποιός για την καθημερινότητά της.

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«Έχω δύο σκυλιά, γκεκούλα κακοποιημένη από κυνηγό και ο άλλος ένα γκριφονάκι κακοποιημένο από Ρομά. Τα υιοθετημένα ζωάκια δεν ξεχνάνε», σχολίασε.

«Διακοπές δεν θα κάνω φέτος, γιατί δεν μου λείπουνε κιόλας να σου πω την αλήθεια, ρε Σταματίνα. Θυμάμαι τα παλιά χρόνια, που βολόδερνα στα νησιά, και άιντε τα καράβια, και άιντε η μπόχα του καραβιού, και άιντε κατέβα “κομμάτια”, και άιντε πού μένουμε, και πού θα πάμε για μπάνιο να βρούμε την παραλία τη σωστή… κουράστηκα!

Ταλαιπώρια, Θεέ μου, δεν μπορώ. Θέλω το σπιτάκι μου λίγο, να κοιμάμαι στο κρεβάτι μου, να κάνω πιπί στην τουαλέτα μου, να πλένομαι στο δικό μου μπάνιο, που ξέρω πώς λειτουργεί», αποκάλυψε η ηθοποιός.

«Δεν μου αρέσουν αυτά που αρέσουν σε όλες τις γυναίκες: να πηγαίνω στο κομμωτήριο, να βάφομαι. Μια ρίζα θα την περάσω αλλά αυτά τα beaute δεν τα απολαμβάνω. Περνάω καλά με τον εαυτό μου, είμαι πολύ σπιτόγατος μεγαλώνοντας και λίγο της μοναξιάς. Ξέρω πολύ τι μου συμβαίνει, δεν πάω σε ψυχολόγο.

Τις αρνητικές μου σκέψεις θα τις συζητήσω με τους φίλους μου με ένα τσιπουράκι. Τώρα οι καταθλίψεις και οι μαυρίλες υπάρχουν στην καθημερινότητα», δήλωσε σε άλλο σημείο της συνέντευξής της.

Στο κλείσιμο της κουβέντας η Σταματίνα Τσιμτσιλή αιφνιδίασε την καλεσμένη της ζήτησε να αποκαταστήσει την παρεξήγηση που δημιουργήθηκε από την πρόσφατη δήλωσή της για τις πρωινές εκπομπές.

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«Καλέ, τι βλακεία είναι αυτό! Με ρώτησε ένας άνθρωπος: «Τι έχεις να πεις; Χρειάζεται περισσότερη ψυχαγωγία ή περισσότερη ενημέρωση;». Κι είπα: «Χ@στηκα! Εγώ θέλω κωμικές σειρές!». Εμένα ο καημός μου είναι ότι δεν γίνονται κωμικές σειρές, αγάπη μου!», ανέφερε με χιούμορ η ηθοποιός.