Ουγγαρέζος για ΕΡΤ: «Πρόκειται για επικίνδυνη ανικανότητα – Ένα δελτίο πρέπει να είναι αξιόπιστο»

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος εξαπέλυσε δριμεία κριτική κατά της δημόσιας τηλεόρασης, με αφορμή μια πρωτοφανή γκάφα που σημειώθηκε στο δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤNEWS το απόγευμα της Κυριακής 11 Ιανουαρίου. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για τις αναταραχές στο Ιράν, οι τηλεθεατές είδαν έκπληκτοι στις οθόνες τους πλάνα από επεισόδια στη Θεσσαλονίκη, τα οποία είχαν συμβεί στο παρελθόν μετά από συναυλία του ΛΕΞ.

Το λάθος αυτό προκάλεσε άμεσα σάλο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το σχετικό απόσπασμα να γίνεται viral μέσα σε λίγες ώρες.

Το θέμα σχολιάστηκε εκτενώς το πρωί της Τρίτης 13 Ιανουαρίου από τη Φαίη Σκορδά και την ομάδα της εκπομπής Buongiorno, αναδεικνύοντας το μέγεθος της αστοχίας σε ένα ενημερωτικό δελτίο που οφείλει να τηρεί αυστηρά κριτήρια εγκυρότητας.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, παίρνοντας θέση για το περιστατικό, δεν μάσησε τα λόγια του και έκανε λόγο για επικίνδυνη ανικανότητα ορισμένων υπευθύνων στην ΕΡΤ.

«Δεν έχει σχέση με την πρόθεση το αποτέλεσμα. Πρόκειται για επικίνδυνη ανικανότητα. Ένα δελτίο ειδήσεων πρέπει να είναι συνυφασμένο με την αξιοπιστία. Όταν τίθεται θέμα και αμφισβητούμε την εικόνα και μάλιστα μιλούν πάνω σε εικόνα που δεν ισχύει, τότε πώς να πιστέψουμε οτιδήποτε άλλο;», είπε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: