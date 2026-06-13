Αλί Χαμενεΐ: Στις 4 Ιούλιου η κηδεία του πρώην του ανώτατου ηγέτη του Ιράν

Μετά από αρκετούς μήνες αναμονής, έφτασε η ώρα για την κηδεία του πρώην του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Η κηδεία του, όπως ενημέρωσαν ΜΜΕ του Ιράν θα αρχίσει στην Τεχεράνη στις 4 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί με την ταφή του στην πόλη Μασχάντ στο βορειοανατολικό Ιράν στις 9 Ιουλίου.

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Ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε από αεροπορικές επιδρομές των Ισραηλινών και των Αμερικανών κατά της Τεχεράνης τον Φεβρουάριο. Ο θάνατος του σηματοδότησε το τέλος των τριών και πλέον δεκαετιών που ηγήθηκε της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Ο γιος του, Μοτζτάμπα, που τον διαδέχτηκε στις αρχές Μαρτίου, δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως από τότε. Τραυματίστηκε από τους βομβαρδισμούς και παραμένει κρυμμένος υπό τον φόβο κάποιας απόπειρας δολοφονίας.

Να θυμίσουμε πως χιλιάδες Ιρανοί απότισαν φόρο τιμής στον Αλί Χαμενεΐ τον περασμένο Απρίλιο, 40 ημέρες μετά τον θάνατό του, όπως επιτάσσει το έθιμο.

Στο μεταξύ, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν συμφωνήσει σε ένα πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας που θα μπορούσε να τερματίσει την πολύμηνη πολεμική διαμάχη στη Μέση Ανατολή, με το τελικό κείμενο της συμφωνίας να έχει καταρτιστεί.

Το Πακιστάν προετοιμάζεται τώρα για μία ηλεκτρονική υπογραφή που αναμένεται εντός των επόμενων 24 ωρών, ενώ θα ακολουθήσουν συνομιλίες τεχνικού επιπέδου την επόμενη εβδομάδα, πρόσθεσε ο Σαρίφ.

Ποιος ήταν ο Αλί Χαμενεΐ

Ο Αλί Χαμενεΐ γεννήθηκε στις 19 Απριλίου 1939. Το 1981, έπειτα από τη δολοφονία του Μοχάματ Αλί Ρατζάι, εξελέγη με σαρωτικό ποσοστό (97%) Πρόεδρος της χώρας.

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Την ίδια χρονιά στις 27 Ιουνίου, ο Χαμενεΐ, διέφυγε από εναντίον του δολοφονική απόπειρα, με βόμβα παγιδευμένη σε μαγνητόφωνο. Τον Οκτώβριο του 1981 έγινε ο πρώτος κληρικός που καταλάμβανε το προεδρικό αξίωμα στην ιστορία της χώρας. Κέρδισε ξανά τις προεδρικές εκλογές, το 1985.

Το 1989, μετά το θάνατο του στενού του συνεργάτη Αγιατολλάχ Χομεϊνί, έγινε θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν.

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Ως ανώτατος ηγέτης, ο Χαμενεΐ ήταν η ισχυρότερη πολιτική αρχή στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Ήταν ο αρχηγός του κράτους του Ιράν, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεών του και μπορούσε να εκδίδει διατάγματα και να λάμβανε τις τελικές αποφάσεις σχετικά με τις κύριες πολιτικές της κυβέρνησης στο Ιράν.