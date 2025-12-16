Αρπάχτηκαν Ουγγαρέζος & Ζαρίφη: «Θα μας πει ο Δημήτρης πώς θα μιλάμε» – «Μην μιλάς στο αυτί μου»

Σε υψηλούς τόνους εξελίχθηκε η συζήτηση στο «Buongiorno» μεταξύ του Δημήτρη Ουγγαρέζου και της Κατερίνας Ζαρίφη, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις της Κλέλιας Ρένεση για τους δημοσιογράφους. Η ένταση κορυφώθηκε on air, μετατρέποντας τον σχολιασμό της συνέντευξης σε μια προσωπική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο συνεργατών.

Αναλυτικότερα, η αφορμή δόθηκε όταν ο παρουσιαστής κατηγόρησε τη συνεργάτιδά του ότι επέλεγε να του μιλάει ιδιωτικά στο αυτί αντί να τοποθετείται δημόσια στην ομάδα. Η Κατερίνα Ζαρίφη αντέδρασε άμεσα στα λεγόμενά του, οδηγώντας σε έναν σύντομο αλλά έντονο διαπληκτισμό μπροστά στις κάμερες.

«Κάτσε ρε Κατερίνα! Έχω την Κατερίνα δίπλα και μου λέει “Αγαπάμε Κλέλια”. Μιλάμε όμως. Μιλάμε, συζητάμε. Μίλα, πες στην άποψή σου», ανέφερε αρχικά ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Στη συνέχεια η Κατερίνα Ζαρίφη του απάντησε: «Ναι αγαπάμε! Στο λέω τόση ώρα, γιατί επιμένεις σε κάτι και επιμένεις. Επιμένεις ρε Δημήτρη για το τσουβάλιασμα».

«Κι εμείς συζήτηση κάνουμε. Όταν το κάνει ο Ανδρέας λες “γιατί το κάνει ο Ανδρέας”. Εσύ τι το κάνεις; Μίλα, πες στην άποψή σου. Όταν μιλάς σιγά, την ώρα που μιλάμε. Μέσα στο αυτί μου. Πες σου πες τα να μιλήσεις, πες τα να ακουστείς. Μιλάμε για ένα τσουβάλιασμα. Δεν μιλάω δυνατά. Εσύ μιλάς στο αυτί μου», της απάντησε ο παρουσιαστής.

«Εσύ μιλάς πολύ δυνατά Δημήτρη μου. Όχι, δεν μιλάμε εμείς σιγά. Πάμε όλοι να ουρλιάξουμε να δούμε τι ωραία που θα γίνει εδώ μέσα. Πάντα ουρλιάζεις ρε Δημήτρη! Θα μας πει ο Δημήτρης πώς θα μιλάμε. Παιδιά δεν μπορώ… Δεν το κάνω εγώ αυτό το πράγμα στον αέρα, λυπάμαι. Είναι η ιδιοσυγκρασία μου», συμπλήρωσε η παρουσιάστρια.

Δείτε παρακάτω σχετικό βίντεο: