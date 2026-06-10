Δημήτρης Ουγγαρέζος: “Καλό είναι να το ξέρεις από νωρίς” – Τι είπε για την υγεία του

Κανονικά στο πόστο του στην εκπομπή Buongiorno με την Φαίη Σκορδά στο Mega βρέθηκε και πάλι το πρωί της Τετάρτης 10/6 ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Ο παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός, που απουσίαζε από τη χθεσινή εκπομπή λόγω μιας προγραμματισμένης εξέτασης, στο άκουσμα του τραγουδιού έναρξης που δεν ήταν άλλο από το «Όλα καλά» του Σάκη Ρουβά, είπε: «Φανταστικά, όλα καλά».

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Όπως ανέφερε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, «όλα καλά, δόξα τω Θεώ! Η πρόληψη είναι πολύ σημαντική, να κάνετε όλα όσα πρέπει να κάνετε, γιατί αυτό καλό είναι να το ξέρεις από νωρίς και να επιληφθείς, ο,τιδήποτε είναι».

Υπενθυμίζεται ότι χθες Τρίτη 9/6 η Φαίη Σκορδά καθησύχασε το κοινό της εκπομπής για την απουσία του συνεργάτη της, εξηγώντας ότι ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός και παρουσιαστής δεν αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα, αλλά λείπει λόγω προγραμματισμένης ιατρικής εξέτασης.

«Λείπει σήμερα το αγόρι εδώ, ο Ουγγαρέζος. Έχει μια προγραμματισμένη εξέταση που για καλό γίνεται. Από χθες ήταν λίγο αγχωμένος αλλά όλα καλά είμαι σίγουρη ότι θα πάνε», ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.

Η ίδια προανήγγειλε ότι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος θα επιστρέψει σύντομα στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, όπως και έγινε σήμερα το πρωί, με τον ίδιο να είναι σε καλή διάθεση.