Δημήτρης Ουγγαρέζος για Γιάννη Τσιμιτσέλη: «Πήγε εκεί που έφτυνε για να γλείψει»

Καλεσμένος στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό» ήταν σήμερα (09.06) ο Γιάννης Τσιμιτσέλης με αφορμή τη συμμετοχή του στην παράσταση «Του αγοριού απέναντι».

Ο Γιώργος Λιάγκας δεν θα μπορούσε να μη ρωτήσει τον ηθοποιό και παρουσιαστή της εκπομπής «Όπου υπάρχει Ελλάδα» για την κόντρα του με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.

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Όπως αποκάλυψε ο ηθοποιός, αν ποτέ οι δύο άνδρες βρεθούν στην ίδια εκδήλωση δεν θα πάει ποτέ να μιλήσει στον Δημήτρη Ουγγαρέζο, γιατί «κυνηγάει» φαντάσματα.

«Να πάω εγώ να του μιλήσω; Δεν έχω λόγο να πάω. Δεν θα πω γεια. Δεν έχω λόγο να του πω γεια. Με στενοχωρεί γιατί δεν ξέρω τι έχει ο Δημήτρης φέτος. Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Δηλαδή, ασχολείται και κυνηγάει συνέχεια φαντάσματα με πάρα πολύ κόσμο. Δεν είμαι ο μοναδικός δηλαδή.

Δεν είναι δουλειά να τα χώνεις ανά πάσα ώρα και στιγμή, στα πάντα. Δηλαδή, είναι ο τρόπος που κάνεις την κριτική. Και να την κάνει όπως θέλει, όπως γουστάρει.

Απλά, ο Δημήτρης εδώ και πάρα πολλά χρόνια είχε χτίσει ένα προφίλ σύμφωνα με αυτό που ήξερα εγώ, ότι είναι ένα καλό παιδί, εξαιρετικός σε αυτό που κάνει. Είναι εργαλείο ο Δημήτρης… Ευφυής. Και στην εκπομπή του στο ραδιόφωνο πολύ έξυπνος, πολύ αστείος και τέτοια.

Από ένα σημείο και μετά, πιθανότατα επειδή δεν του δόθηκαν οι ευκαιρίες που θα ‘πρεπε, για μένα, να του δοθούν, του γύρισε ο εγκέφαλος. Και ξαφνικά τα βάζει με όλους. Και έχει γυρίσει λίγο τούμπα το προφίλ του, ότι είναι το κακό παιδί. Ενώ δεν είναι κακό παιδί», ανέφερε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Στη συνέχεια ο Γιώργος Λιάγκας ρώτησε τον ηθοποιό αν όλα αυτά συνέβησαν επειδή εκείνος ανέλαβε την παρουσίαση του «Όπου υπάρχει Ελλάδα».

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«Δεν ξέρω πώς του τη βίδωσε με μένα. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω πώς του τσάκισε έτσι απότομα με μένα. Δεν καταλαβαίνω τι έπαθε με μένα εκείνες τις μέρες. Δεν ξέρω», σημείωσε.

Η απάντηση του Δημήτρη Ουγγαρέζου

Λίγη ώρα αργότερα, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος απάντησε στον άλλοτε φίλο του με μία ανάρτηση μέσα από την προσωπική του σελίδα στο Facebook.

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«Γιάννης (πάλι) Έξαλλος Στον Λιάγκα, Επεισόδιο 3255 «Αυτό Που Δεν Είχε Ιδέα Τίνος Είναι Η Εκπομπή».