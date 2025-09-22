Οικονόμου – Παυλόπουλος: Ξαφνικό μαχαίρι στην εκπομπή τους με απόφαση Ζούλα

Οι εξελίξεις και οι εσωτερικές ανακατατάξεις στον ΣΚΑΪ τρέχουν με γρήγορους ρυθμούς, τόσο γρήγορους που εκπομπές βγαίνουν στον αέρα χωρίς … τίτλο!

Η ραδιοφωνική εκπομπή του Δημήτρη Οικονόμου και του Άκη Παυλόπουλου κόπηκε με συνοπτικές διαδικασίες από το πρόγραμμα του σταθμού και μάλιστα με απόφαση του διευθύνοντος συμβούλου Κωνσταντίνου Ζούλα, κάτι που δείχνει ότι η κατάσταση στο Φάληρο μοιάζει με καζάνι που βράζει.

Όλα άρχισαν όταν ο Κωνσταντίνος Ζούλας άρχισε να επεξεργάζεται το ενδεχόμενο να τοποθετήσει δίπλα στον Άκη Παυλόπουλο, τον Δημήτρη Στούμπο, ένα πρόσωπο με τηλεοπτική πορεία στο «Blue Sky» κι έντονο «άρωμα» αντιπολίτευσης.

Ωστόσο, ο Δημήτρης Οικονόμου δεν θέλησε να μπει σε νέο σχήμα χωρίς τον Άκη Παυλόπουλο, δίνοντας τελεσίγραφο πως «ή και οι δύο ή κανείς». Η απάντηση του διευθύνοντος συμβούλου ήταν «κανείς» κι έτσι, το slot των 11:00 τις καθημερινές έμεινε κενό και χρειάστηκε η επιλογή νέου σχήματος που δεν είναι άλλο από τον Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη.

H εκπομπή βγήκε στον αέρα χωρίς τίτλο με τον διευθυντή του ραδιοφώνου Βασίλη Χιώτη να αναζητά έναν έξυπνο τίτλο που να συνδυάζει το brand και το όνομα του σταθμού.

Το σίγουρο είναι ότι οι εξελίξεις το επόμενο διάστημα αναμένονται ραγδαίες.