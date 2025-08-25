«Σήμερα»: Ο Δημήτρης Οικονόμου και ο Άκης Παυλόπουλος επέστρεψαν στη συχνότητα τον ΣΚΑΪ

Με την πρώτη τους «καλημέρα» για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, ο Δημήτρης Οικονόμου και ο Άκης Παυλόπουλος επέστρεψαν στη συχνότητα του ΣΚΑΪ. Οι δύο παρουσιαστές, μετά από έναν μήνα καλοκαιρινής ανάπαυλας, ξεκίνησαν τη Δευτέρα (25/8) να ενημερώνουν τους τηλεθεατές για όλες τις εξελίξεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, μέσα από την εκπομπή τους «Σήμερα».

Στην έναρξη της εκπομπής, ο Δημήτρης Οικονόμου καλημέρισε το κοινό, λέγοντας: «Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Ορίστε, φαγώθηκαν «πότε θα γυρίσετε;», «λείψατε τόσον καιρό». Πόσο καιρό λείψαμε δηλαδή; Μία σύντομη διακοπή και γυρίσαμε. Ορίστε, εδώ είμαστε πάλι. […] Καλή σεζόν να έχουμε».

Ο Άκης Παυλόπουλος απάντησε με χιούμορ στα μηνύματα των τηλεθεατών, σχολιάζοντας: «Αυτά τα μηνύματα δεν είναι ωραία», ενώ οι δύο άντρες παρατήρησαν με αυτοσαρκασμό ότι έχουν πάρει κάποια κιλά κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.

Η συζήτηση πήρε ακόμα πιο διασκεδαστική τροπή, όταν ο Άκης Παυλόπουλος αποκάλυψε με χιουμοριστικό ύφος τι έκανε στις διακοπές του: «Έλιωσα στο sup… από «σ» μόνο sup… άντε και καμιά σαλάτα του σεφ. Έχω φωτογραφίες μπρούμυτα, ανάσκελα στο sup. Δεν άφησα στάση».

Ο Δημήτρης Οικονόμου πρόσθεσε λέγοντας: «Ο άνθρωπος εδώ είχε υποσχεθεί περισσότερο σεξ πριν τις διακοπές». Ο Άκης Παυλόπουλος ολοκλήρωσε το θέμα με μια ατάκα που έκανε το κοινό να γελάσει: «Ο Θάνος Ασκητής μας είχε δώσει κάποιες συμβουλές. Μας είχε πει: παιδιά, στις διακοπές: φαγητό, ποτό, ξεκούραση, ψάρεμα, σεξ. Τα πέντε. Από τα πέντε μόνο το ψάρεμα πήγε καλά».