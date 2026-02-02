“Ο Διάβολος Φοράει Prada 2”: Κυκλοφόρησε το δεύτερο τρέιλερ με Μέριλ Στριπ και Αν Χάθαγουεϊ

Ο Διάβολος Φοράει Prada επιστρέφει την 1η Μαΐου 20 χρόνια μετά, με την Μέριλ Στριπ και την Αν Χάθαγουέι να “μπλέκονται” σε νέες περιπέτειες. Νέες συγκρούσεις, διαφωνίες κι άλλα θα έρθουν εκ νέου στο προσκήνιο, ενώ παράλληλα μεταξύ άλλων θα συμμετέχει και η Lady Gaga σε έναν ρόλο έκπληξη.

Η 20th Century Studios κυκλοφόρησε ένα νέο τρέιλερ για το «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2», προσφέροντας μια πιο λεπτομερή εικόνα στο επερχόμενο σίκουελ.

Το φιλμ ακολουθεί τη Στριπ στον ρόλο της εμβληματικής διευθύντριας του περιοδικού «Runway», Miranda Priestly, καθώς αντιμετωπίζει την παρακμή της έντυπης δημοσιογραφίας και προσπαθεί να βρει τα πατήματά της σε έναν κλάδο που αλλάζει ραγδαία. Η Priestly έρχεται αντιμέτωπη με τον χαρακτήρα της Έμιλι Μπλαντ (Emily Blunt), την πρώην βοηθό της, η οποία είναι πλέον υψηλόβαθμο στέλεχος σε έναν όμιλο ειδών πολυτελείας που διαχειρίζεται τα διαφημιστικά κονδύλια, τα οποία η Miranda χρειάζεται απεγνωσμένα.

Η αρχική ταινία ακολουθούσε την απόφοιτη κολεγίου Andrea Sachs (Χάθαγουεϊ), η οποία αναζητούσε δουλειά ως δημοσιογράφος στη Νέα Υόρκη. Ξεκινώντας ως βοηθός της Priestly, η Sachs αγωνίστηκε να ισορροπήσει την επαγγελματική με την προσωπική της ζωή, διακινδυνεύοντας τις φιλίες της και τη σχέση με τον σύντροφό της. Η ταινία συγκέντρωσε 326 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office και χάρισε στην Στριπ τη 14η υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Στο πλευρό των Στριπ και Χάθαγουεϊ, οι Έμιλι Μπλαντ (Emily Blunt), Στάνλεϊ Τούτσι (Stanley Tucci), Τρέισι Τομς (Tracie Thoms) και Τίμπορ Φέλντμαν (Tibor Feldman) θα επαναλάβουν τους ρόλους τους. Οι Κένεθ Μπράνα (Kenneth Branagh) και Πάτρικ Μπράμαλ (Patrick Brammall) θα υποδυθούν τους συντρόφους των δύο πρωταγωνιστριών, αντίστοιχα. Στις νέες προσθήκες του καστ περιλαμβάνονται οι Σιμόν ‘Ασλεϊ (Simone Ashley), Λούσι Λιου (Lucy Liu), Μπι Τζέι Νόβακ (B.J. Novak), Τζάστιν Θερού (Justin Theroux), Lady Gaga και Πολίν Σαλαμέ (Pauline Chalamet). Επίσης, θα εμφανιστούν οι αστέρες του Broadway, Έλεν Τζ. Σεν (Helen J. Shen) και Κόνραντ Ρικάμορα (Conrad Ricamora), μαζί με τον κωμικό Κάλεμπ Χίρον (Caleb Hearon).

Αντίθετα, ο ‘Αντριαν Γκρένιερ (Adrian Grenier), ο οποίος υποδύθηκε τον Nate, τον σύντροφο της Sachs στην πρώτη ταινία, δεν θα επιστρέψει.

Ο σκηνοθέτης της ταινίας του 2006 Ντέιβιντ Φράνκελ (David Frankel) και η Αλίν Μπρος ΜακΚένα (Aline Brosh McKenna) που έγραψε το σενάριο, επιστρέφουν μαζί με την παραγωγό Γουέντι Φάινερμαν (Wendy Finerman). Την εκτελεστική παραγωγή υπογράφουν οι Μάικλ Μπέντερμαν (Michael Bederman), Κάρεν Ρόζενφελτ (Karen Rosenfelt) και ΜακΚένα, σύμφωνα με το Variety.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ