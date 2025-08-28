Αν Χάθαγουεϊ: Ατύχημα στα γυρίσματα του «The Devil Wears Prada 2» – Έπεσε από τη σκάλα η ηθοποιός

Σκηνές που κόβουν την ανάσα εκτυλίσσονται στα γυρίσματα της πολυαναμενόμενης συνέχειας της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2». Η πρωταγωνίστρια, Αν Χάθαγουεϊ, βρέθηκε στο επίκεντρο ενός περιστατικού, καθώς έπεσε από τις σκάλες όταν έσπασε το τακούνι από το παπούτσι της.

Αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα αν πρόκειται για αληθινό ατύχημα ή μια σκηνοθετημένη σκηνή για την ταινία, το γεγονός έχει προκαλέσει ήδη αίσθηση.

Η αρχική ταινία του 2006, που έγινε κλασική, τελείωσε με την Άντι (Αν Χάθαγουεϊ) να αποχωρεί από το περιοδικό Runway. Τώρα, οι θαυμαστές περιμένουν με αγωνία να δουν τι απέγιναν η Μιράντα Πρίστλι (Μέριλ Στριπ) και η Άντι, σε μια εντελώς διαφορετική φάση της ζωής τους.

Η δεύτερη ταινία φαίνεται να ακολουθεί τη Μιράντα, καθώς προσπαθεί να διατηρήσει την καριέρα της στον κόσμο των εντύπων που φθίνει. Ωστόσο, περισσότερες λεπτομέρειες για την πλοκή δεν έχουν αποκαλυφθεί.

Στο καστ της ταινίας προστίθενται νέα, ενδιαφέροντα πρόσωπα, όπως οι Kenneth Branagh, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak και Pauline Chalamet. Η ταινία είναι προγραμματισμένη να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους την 1η Μαΐου 2026.