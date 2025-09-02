Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
MEGA Σαββατοκύριακο: Ντίνος Σιωμόπουλος και Στέλλα Γκαντώνα επιστρέφουν το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

Θα πουν την πρώτη «καλημέρα» στο τηλεοπτικό κοινό στις 5.40 το πρωί

Ο Ντίνος Σιωμόπουλος και η Στέλλα Γκαντώνα, επιστρέφουν στους δέκτες μας το ερχόμενο Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου. Το «MEGA Σαββατοκύριακο» ανοίγει ξανά τις πόρτες του για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, έτοιμο να ενημερώσει τους τηλεθεατές για ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του MEGA:

Το «MEGA Σαββατοκύριακο» επιστρέφει με ειλικρινή φωνή, δημοσιογραφική συνέπεια και κοινωνική ευαισθησία, αξίες που το κοινό αναγνωρίζει και εμπιστεύεται εδώ και πέντε χρόνια.

Από το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου στις 05:40, η επιτυχημένη εκπομπή με τον Ντίνο Σιωμόπουλο και τη Στέλλα Γκαντώνα θα συνεχίσει να θέτει στο επίκεντρο τα πραγματικά ζητήματα των πολιτών, να καταγράφει τις αγωνίες τους και να δίνει βήμα στα πρόσωπα που διαμορφώνουν τις εξελίξεις, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον δημόσιο διάλογο.

Σε ένα απαιτητικό τηλεοπτικό περιβάλλον, το «MEGA Σαββατοκύριακο» παραμένει προσηλωμένο στον πρωταρχικό του στόχο: να ενημερώνει με ακρίβεια, να εξηγεί με σαφήνεια και να εμπνέει με την αλήθεια.

Δείτε το trailer:

