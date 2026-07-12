Σέβη Βολουδάκη: Άγνωστοι έγραψαν απειλητικά μηνύματα στο σπίτι και το γραφείο της – «Δεν φοβάμαι, δεν εκβιάζομαι, δεν κάνω πίσω»

Στο στόχαστρο αγνώστων βρέθηκε η υφυπουργός Σέβη Βολουδάκη, καθώς το πολιτικό της γραφείο αλλά και η οικογενειακή της εστία στα Χανιά έγιναν στόχος βανδαλισμών με απειλητικά συνθήματα, τα οποία περιελάμβαναν ευθείες αναφορές στη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια που σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Οι δράστες αποτύπωσαν στους τοίχους μηνύματα με άκρως επιθετικό περιεχόμενο, χρησιμοποιώντας φράσεις όπως «Θάνατος στη ΝΔ» και «Γκαζάκια στα σπίτια σας».

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Σ. Βολουδάκη: «Δεν φοβάμαι. Δεν εκβιάζομαι. Δεν κάνω πίσω»

Απαντώντας άμεσα στο συμβάν, η υφυπουργός κατέστησε σαφές μέσω επίσημης δήλωσής της ότι οι απόπειρες εκφοβισμού δεν πρόκειται να επηρεάσουν την πολιτική της δράση.

«Τα συνθήματα που γράφτηκαν στο πολιτικό μου γραφείο και στο σπίτι της οικογένειάς μου δεν με φοβίζουν και δεν πρόκειται να με αποπροσανατολίσουν από το καθήκον μου», σημείωσε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας πως η οικογένειά της έχει μάθει ιστορικά να πορεύεται «με αξιοπρέπεια, πίστη και δύναμη».

Η ίδια υπογράμμισε με έμφαση πως «κανείς δεν έχει το δικαίωμα να επιχειρεί να μεταφέρει το μίσος και τη βία στο κατώφλι του σπιτιού μας», ενώ, εξέφρασε την έντονη αποδοκιμασία της για το γεγονός ότι υπάρχουν άτομα που τάσσονται «στο πλευρό των δολοφόνων της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα».

«Δεν φοβάμαι. Δεν εκβιάζομαι. Δεν κάνω πίσω», διεμήνυσε η υφυπουργός, ξεκαθαρίζοντας ότι θα συνεχίσει το έργο της με προσήλωση στις δημοκρατικές αξίες και τη νομιμότητα.

«Ο φόβος δεν ήταν ποτέ επιλογή μου. Και δεν θα γίνει τώρα», κατέληξε.

Π. Μαρινάκης: «Ωμή επίθεση κατά της Δημοκρατίας»

Το περιστατικό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος εξέδωσε ανακοίνωση καταδίκης, κάνοντας λόγο για μια «οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού» και μια «ωμή επίθεση κατά της Δημοκρατίας».

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Ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε ότι εκφράσεις όπως «Θάνατος στη ΝΔ» και «Γκαζάκια στα σπίτια σας» συνιστούν ξεκάθαρα εγκληματικές ενέργειες και όχι μορφή πολιτικής διαμαρτυρίας, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «έχουμε απέναντί μας εγκληματίες».

Κλείνοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διεμήνυσε ότι στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και της βίας «δεν υπάρχουν αστερίσκοι ή δικαιολογίες», εκφράζοντας παράλληλα την απόλυτη βεβαιότητά του ότι οι διωκτικές αρχές θα προχωρήσουν σύντομα στον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπαιτίων.

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Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη

Όταν κάποιοι φτάνουν να γράφουν «Θάνατος στη ΝΔ» και «Γκαζάκια στα σπίτια σας» έξω από το σπίτι της Υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη και της οικογένειάς της, δεν έχουμε απέναντί μας μια πράξη διαμαρτυρίας. Έχουμε απέναντί μας μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού, μια ωμή επίθεση κατά της Δημοκρατίας. Έχουμε απέναντι μας εγκληματίες.

Η στοχοποίηση ανθρώπων και οικογενειών, η απειλή βίας και η καλλιέργεια του μίσους δεν έχουν καμία θέση σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Δεν υπάρχουν αστερίσκοι, υποσημειώσεις ή δικαιολογίες. Υπάρχει μόνο μία λέξη: καταδίκη.

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Είναι αδιανόητο κάποιοι να επιχειρούν να εργαλειοποιήσουν μια δολοφονική επίθεση για να σπείρουν νέο μίσος και να απειλήσουν τη ζωή ανθρώπων. Όποιος ανέχεται τέτοιες πρακτικές, όποιος σιωπά μπροστά σε τέτοια συνθήματα, αναλαμβάνει τεράστια πολιτική και ηθική ευθύνη.

Η Δημοκρατία δεν πρόκειται να φοβηθεί τους τραμπούκους. Οι απειλές δεν θα κάμψουν κανέναν. Όσοι πιστεύουν ότι μπορούν να επιβάλουν τις απόψεις τους με τον φόβο και τη βία θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις συνέπειες των πράξεών τους.

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Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις αρχές ότι θα συλλάβουν και θα οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη τους δράστες και αυτής της εγκληματικής ενέργειας.

Η πολιτική αντιπαράθεση είναι θεμέλιο της Δημοκρατίας. Η στοχοποίηση ανθρώπων για την πολιτική τους ταυτότητα είναι η άρνησή της. Και όταν το «Θάνατος» μετατρέπεται σε σύνθημα, η σιωπή δεν είναι ουδετερότητα. Είναι συνενοχή.