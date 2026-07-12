Φωτιά σε τρένο στο Πλατύ Ημαθείας τα ξημερώματα – Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής (Βίντεο)

Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (12.07) στο Πλατύ Ημαθίας, εξαιτίας φωτιάς που εκδηλώθηκε σε εμπορικό τρένο, λίγο μετά τη διέλευσή του από τον τοπικό σιδηροδρομικό σταθμό.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 05:00 τα ξημερώματα. Η αμαξοστοιχία, η οποία είχε κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη, ακινητοποιήθηκε αμέσως μόλις έγιναν αντιληπτές οι φλόγες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εστία της φωτιάς είχε δημιουργηθεί αρκετά μέτρα πριν από τον σταθμό, στο σύστημα πέδησης και στις μπαταρίες του τρένου, με αποτέλεσμα να επεκταθεί γρήγορα στο τμήμα της κινητήριας μηχανής.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Αλεξάνδρειας. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο προτού πάρει διαστάσεις, αποτρέποντας έτσι τον κίνδυνο επέκτασής της στην ξηρή βλάστηση που περιβάλλει τις σιδηροδρομικές γραμμές.

Αυτή την ώρα, στο σημείο αναμένεται ειδικό τεχνικό συνεργείο, προκειμένου να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία του δικτύου και να απομακρυνθεί με ασφάλεια η ακινητοποιημένη αμαξοστοιχία.