«Έτερος Εγώ: Κάθαρσις» – Απόψε στον ΑΝΤ1 ο δεύτερος κύκλος επεισοδίων

*του Θοδωρή Καλιμτζάκη

Η επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά Έτερος Εγώ συνεχίζεται στον ANT1. O 2oς κύκλος επεισοδίων έχει τίτλο «Έτερος Εγώ: Κάθαρσις». Ο Σωτήρης Τσαφούλιας υπογράφει το σενάριο μαζί με την Κατερίνα Φιλιώτου. Στην παραγωγή είναι η Cosmote TV και στην εκτέλεση παραγωγής είναι η Blonde.

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Το «Έτερος Εγώ: Κάθαρσις» συνδέεται φυσικά με τις Χαμένες Ψυχές, αλλά και με την ταινία του 2016. Έχουμε την επιστροφή ενός βασικού προσώπου. Ο νέος κύκλος αποτελείται και αυτός από 8 επεισόδια. Οι αστυνομικές αρχές αυτή τη φορά καλούνται να εξιχνιάσουν μια σειρά δολοφονιών με θύματα φοιτήτριες.

Ο Ηλίας Βελισσαράτος (Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης) θεωρείται ο βασικός ύποπτος (εάν θυμάστε από τον πρώτο κύκλο είχε γίνει αναφορά για κάτι που συμβαίνει στο Πανεπιστήμιο). Ο καθηγητής εγκληματολογίας Δημήτρης Λαΐνης (Πυγμαλίων Δαδακαρίδης) προσπαθεί να βοηθήσει τον φίλο και συνεργάτη του. Ο Ηλίας είναι και υποψήφιος Πρύτανης. Ο Απόστολος Μπαλασόπουλος (Μάνος Βακούσης) βγαίνει στη σύνταξη (φανερά συγκινημένος) με τον βαθμό του Ταξίαρχου.

O Πέτρος Λαγούτης συνεχίζει ως αστυνόμος Παντελής Σκλαβής. Ένας ωραίος τύπος που ο χαρακτήρας του φαίνεται και από τον τρόπο που αντιμετωπίζει τις γυναίκες. Η Βίκυ Παπαδοπούλου υποδύεται τη δημοσιογράφο Χριστίνα Στεργίου. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος είναι ο Υποστράτηγος της Αστυνομίας. Η Κατερίνα Διδασκάλου είναι η Καθηγήτρια Κλινικής Γενετικής, Ελένη Μαρούδα. Η Μελισσάνθη Μαχούτ είναι η Τόνια. Ο Δημήτρης Καπετανάκος ως Άλκης Μασάτος συνεχίζει να κλέβει την παράσταση (είναι πέρα για πέρα απολαυστικός). Ο Σωτήρης Τσαφούλιας είναι ανάμεσά τους. Θα δείτε και τον Θησέα…(Βασίλης Ρίσβας).

Το τραγούδι των τίτλων αρχής «I Lost My Soul» είναι του George Gaudy. Τη μουσική της σειράς υπογράφει ο Κώστας Μαραγκός.

Στη σειρά έχουμε νέες προσθήκες ηθοποιών. Το υποκριτικό τους ταλέντο απογειώνει ακόμα περισσότερο την επιτυχία του franchise. Ο Τάσος Νούσιας είναι ο αντικαταστάτης του Μπαλασόπουλου, ο νέος Αστυνομικός Δντής Νίκος Βανόρτας. Η Άννα Μενενάκου είναι η Αστυνόμος Β’, Μάρθα Καρρά. Ο Ορφέας Αυγουστίδης ως Μελέτης Κροκίδης (εμφανίζεται μετά), ο Γεράσιμος Γεννατάς ως Γρύπας (καλός στο ρόλο) και η Κόρα Καρβούνη (Δανάη). Εμφάνιση κάνει και ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης ως Δικηγόρος του Βελισσαράτου. Στη σειρά συμμετέχουν ακόμα η Μυρτώ Αλικάκη και ο Κωνσταντίνος Τζούμας (έφυγε από τη ζωή το 2022).

Απολαύστε το πρώτο επεισόδιο απόψε στον ANT1 με τίτλο ο «Τρίτος Υποψήφιος». Το μυστήριο μόλις ξεκίνησε και το σχέδιο είναι καλοστημένο από την αρχή.

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Δείτε το trailer: