Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο κοντά στο Ολυμπιακό Χωριό

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε λίγο πριν τις 21:30 το βράδυ της Τρίτης (2107) η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ολυμπιακό Χωριό, επί της λεωφόρου Κύμης στο Δήμο Αχαρνών.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 20:10 σε εγκαταλελειμμένο κτίριο και καίει κυρίως απορρίμματα με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι είναι κοντά στο Ολυμπιακό Χωριό.

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Για την κατάσβεσή της παραμένουν και επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα.



