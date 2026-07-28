Ο Παναγιώτης Στάθης στην ΕΡΤ – Ποιον ρόλο αναλαμβάνει

Την έναρξη της συνεργασίας της με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Στάθη ανακοίνωσε το πρωί της Τρίτης 28/8 η ΕΡΤ.

Ο έμπειρος δημοσιογράφος, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, από τη νέα τηλεοπτική σεζόν, αναλαμβάνει την παρουσίαση του αναλυτικού δελτίου Eιδήσεων του ΕΡΤnews, καθημερινά στις 18:00.

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“Με πολυετή εμπειρία στον χώρο της ενημέρωσης και έχοντας υπηρετήσει επί σειρά ετών την παρουσίαση δελτίων Eιδήσεων, ο Παναγιώτης Στάθης εντάσσεται στη δημοσιογραφική ομάδα του ΕΡΤnews, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική και την ξεχωριστή ταυτότητα του ενημερωτικού καναλιού της ΕΡΤ” καταλήγει η ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Παναγιώτης Στάθης έως τις 3/7 παρουσίαζε μαζί με τον Στέφανο Σίσκο την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1.

Οι δύο δημοσιογράφοι και παρουσιαστές, στην τελευταία εκπομπή, ευχαρίστησαν τους συνεργάτες τους μπροστά και πίσω από τις κάμερες και ευχήθηκαν καλό καλοκαίρι στους τηλεθεατές.