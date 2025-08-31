Μάριος Αραβαντινός: Ανακοίνωσε τη συνεργασία του με τη Ζήνα Κουτσελίνη

Ο δημοσιογράφος Μάριος Αραβαντινός, 10 μήνες μετά την παραίτησή του από τον τηλεοπτικό σταθμό Kontra Channel και την εκπομπή «Kontra 24», ανακοίνωσε στα social media την έναρξη της συνεργασίας του με την Ζήνα Κουτσελίνη και την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο STAR.

Συγκεκριμένα, ο Μάριος Αραβαντινός έγραψε στο Facebook: «Δέκα μήνες μετά την επώδυνη απόφασή μου να εγκαταλείψω τη θέση του παρουσιαστή μιας εκπομπής που κατά τη γνώμη μου τίμησε τη δημοσιογραφία και φυσικά αποτέλεσε σημαντικό επαγγελματικό και προσωπικό κεφάλαιο, έχω τη χαρά να ανακοινώσω τη συνεργασία μου, από τις 15 Σεπτεμβρίου, με την εκπομπή “Αλήθειες με τη Ζήνα“.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ως σχολιαστής των κοινωνικών θεμάτων που εδώ και χρόνια αναδεικνύει, μπορώ να δεσμευτώ για ένα πράγμα: ότι θα συνεχίσω να ασκώ τη δημοσιογραφία με γνώμονα την ανάδειξη της αλήθειας και να εκφράζω την άποψή μου με νηφαλιότητα και ενσυναίσθηση.

Ευχαριστώ τη Ζήνα Κουτσελίνη για την εμπιστοσύνη και την ευκαιρία».

Μάλιστα, η Ζήνα Κουτσελίνη απάντησε στον νέο της συνεργάτη με σχόλιο στην ανάρτησή του, γράφοντας: «Έχουμε μεγάλο δρόμο μπροστά μας για να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε, να δεσμευτούμε με ελευθερία λόγου και γνώμονα το σεβασμό στον τηλεθεατή και την αλήθεια!».