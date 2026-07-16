Εφιάλτης στον… αέρα για ρεπόρτερ στις ΗΠΑ: Κατσαρίδα “έκοβε” βόλτες πάνω της την ώρα της live μετάδοσης (βίντεο)

Με απίστευτη ψυχραιμία αντέδρασε μια ρεπόρτερ στις ΗΠΑ, όταν, κατά τη διάρκεια που έκανε live μετάδοση, ανέβηκε πάνω της μια κατσαρίδα.

Συγκεκριμένα, η Ρέιτσελ Μενίτοφ, ρεπόρτερ του KTLA από το Λος Άντζελες, έκανε ρεπορτάζ ζωντανά για την ακραία ζέστη, όταν μια μεγάλη ιπτάμενη κατσαρίδα προσγειώθηκε κοντά στον λαιμό της.

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Τα μάτια της Μενίτοφ άνοιξαν εμφανώς, νιώθοντας το έντομο να σέρνεται πάνω από το λαιμό, το στήθος και τα ρούχα της.

Τα κοινωνικά δίκτυα πήραν φωτιά με τους χρήστες, αλλά και τους συναδέλφους της να επαινούν την ψύχραιμη αντίδρασή της για χάρη του ρεπορτάζ και τον επαγγελματισμό της.

«Μάλλον δεν ήταν σίγουρη τι ήταν, απλά ξέρεις ότι υπάρχει κάτι», είπε η συνάδελφος δημοσιογράφος του KTLA 5, Jessica Holmes.

«Πρέπει να της το δώσω, ήταν πραγματικά ήρεμη», είπε ο Eric Spillman, ένας άλλος δημοσιογράφος του KTLA.

«Πώς δεν πτοήθηκε; από την άλλη πλευρά, θα είχε πετάξει το μικρόφωνο και θα ούρλιαζε μια κραυγή που παγώνει το αίμα και θα έτρεχε στο δρόμο», έγραψε ένα άτομο στο Facebook.

SURPRISE LANDING

An insect crashed @KTLA reporter @RachelMenitoff's live shot last night, and we must praise her professionalism. Who else could remain this cool!? pic.twitter.com/a0naM2zxq9 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 15, 2026

Στη συνέχεια, η κατσαρίδα πήδηξε στο μικρόφωνό της πριν πετάξει έξω από το κάδρο.

Πάντως συνάδελφοί της, ομολόγησαν ότι «δεν υπήρχε περίπτωση» να μπορέσουν να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους αν έμπαιναν στο ίδιο σενάριο.