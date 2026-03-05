Μαρία Μπεκατώρου: Σε νέο παιχνίδι-έκπληξη – Η μεγάλη ανατροπή μετά το “The Chase”

Η Μαρία Μπεκατώρου, που βρίσκεται στο τιμόνι του “The Chase”, παρουσιάζει ένα από τα αγαπημένα τηλεπαιχνίδια της ελληνικής τηλεόρασης. Εδώ και αρκετές σεζόν έχει καθιερωθεί ως σταθερή τηλεοπτική επιλογή για το MEGA, καθώς τα νούμερα τηλεθέασης είναι πολύ υψηλά.

Οι τέσσερις Chasers, «Το Γεράκι», «Η γυναίκα με τα μαύρα», «Ο Αδέκαστος Επιθεωρητής» και «Το Βουνό», κατάφεραν να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού από τα πρώτα επεισόδια και στη συνέχεια στην ομάδα ενσωματώθηκε και το «Σούπερ Αγόρι». Ο καθένας με τον δικό του χαρακτήρα δίνει έναν άλλο αέρα στο παιχνίδι, ενώ η χημεία τους με την Μαρία Μπεκατώρου αποτελεί ένα από τα μεγάλα συν του παιχνιδιού.

Το νέο παιχνίδι-έκπληξη μετά το The Chase

Φέτος υπάρχουν αρκετοί προβληματισμοί και συζητήσεις μεταξύ των στελεχών του MEGA, καθώς τα νούμερα τηλεθέασης της prime time ζώνης δεν είναι καθόλου ικανοποιητικά. Ωστόσο, ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά του καναλιού είναι η Μαρία Μπεκατώρου και το “The Chase”, στο οποίο φαίνεται ότι το κανάλι θέλει να επενδύσει ακόμη περισσότερο. Έτσι, έρχεται το νέο “Beat the Chasers”, μία νέα εκδοχή του «The Chase» ανεβάζοντας αρκετά την δυσκολία και παράλληλα και το χρηματικό έπαθλο.

Στο τιμόνι της παρουσίασης αναμφισβήτητα θα είναι και πάλι η Μαρία Μπεκατώρου, με αποκλειστικές πληροφορίες του Α.Δ. στην στήλη «Τηλεοπτικό θερμόμετρο» του DEBATER, να αναφέρουν ότι τα γυρίσματα αναμένονται να ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες. Στόχος είναι η εκπομπή να προβληθεί για πρώτη φορά λίγο μετά από το Πάσχα, με την παρουσιάστρια και τους Chasers να είναι έτοιμοι για νέες και πιο «σκληρές» μονομαχίες γνώσεων. Μάλιστα, υπάρχει ήδη η αντίστοιχη ενότητα στην επίσημη ιστοσελίδα του MEGA, η οποία ωστόσο φαίνεται ανενεργή προς το παρόν.