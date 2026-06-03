Μαρία Αντωνά: Η αιφνιδιαστική εμφάνιση στο “Πρωινό” και το σχόλιο του Γιώργου Λιάγκα – “Θα λυσσάξουν τώρα”

Μια αιφνιδιαστική, απρόσμενη εμφάνιση έκανε το πρωί της Τετάρτης 3/6 η Μαρία Αντωνά στην εκπομπή το «Πρωινό» του ΑΝΤ1, με αφορμή τη συνέντευξη με τον μπασκετμπολίστα του Ολυμπιακού Τόμας Γουόκαπ και τη σύζυγό του.

Η ραδιοφωνική παραγωγός, δημοσιογράφος και σύντροφος του Γιώργου Λιάγκα, εμφανίστηκε σε «παράθυρο», με τον Γιώργο Λιάγκα να την καλωσορίζει και να την προτρέπει να χαλαρώσει, λέγοντάς της με χιούμορ να μην έχει άγχος.

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«Είδες ότι έχω άγχος; Με το που περνάει κάποιος την πόρτα του σπιτιού σου, αγχώνεται» απάντησε η Μαρία Αντωνά, προκαλώντας γέλια στο πλατό της εκπομπής.

«Αυτό το διπλό θα μείνει στην ιστορία» είπε με τη σειρά της η Φωτεινή Πετρογιάννη, ενώ ο παρουσιαστής σχολιάζοντας την κοινή τηλεοπτική εμφάνιση του με τη Μαρία Αντωνά είπε: «Θα λυσσάξουν όλοι τώρα, θα πουν: την έβγαλε, του χρόνου θα είναι μαζί κτλ…».

Κατά τη διάρκεια της σύντομης τηλεοπτικής τους συνύπαρξης, το κλίμα ήταν ευχάριστο, με τη δημοσιογράφο και ραδιοφωνική παραγωγό να προλογίζει στη συνέχεια τη συνέντευξη που εξασφάλισε με τον Τόμας Γουόκαπ, έναν από τους πρωταγωνιστές της φετινής πορείας του Ολυμπιακού.

Η συγκινητική εξομολόγηση της Μαρίας Αντωνά για τον Γιώργο Λιάγκα

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή, η Μαρία Αντωνά προχώρησε σε μια συγκινητική εξομολόγηση μέσα από την εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» για το πώς την προσέγγισε ο Γιώργος Λιάγκας και έγιναν ζευγάρι.

«Κάποια στιγμή, τέλος πάντων ρε παιδί μου, μου είπε ότι “Ξέρεις τι; Θέλω να σου πω κάτι, μπορεί να μην είναι η κατάλληλη στιγμή, να μην είναι τώρα το κατάλληλο μέρος γι’ αυτό”. Δεν μου είπε ακριβώς “μου αρέσεις πάρα πολύ” αλλά με συγκίνησε πάρα πολύ», περιέγραψε και πρόσθεσε:

«Εγώ, επειδή είχα πάρα πολλά χρόνια να μπω σε μία διαδικασία να φλερτάρω με έναν άνθρωπο… μπορεί και δεκαετία, όταν, ξέρεις, έρχεται αυτή η στιγμή ξανά στη ζωή σου και βγαίνεις λίγο εκεί πέρα έξω και βλέπεις τι ακριβώς συμβαίνει και το τι γίνεται, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Το φλερτ δεν είναι πάρα πολύ εύκολο, να βρεις έναν άνθρωπο που πραγματικά να είναι στα μέτρα σου και στα δικά σου τα σταθμά. Οπότε ένας λόγος που ξεχώρισα τον Γιώργο είναι γιατί είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά μου έβγαλε συναίσθημα και με συγκίνησε. Αυτό. Αλήθεια».