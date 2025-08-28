Παίκτης του βρετανικού «Chase» κέρδισε 115.000 και πέθανε ένα μήνα πριν την προβολή του επεισοδίου

Ο 64χρονος Τιμ ΜακΚάρθι, πρώην καθηγητής από το Τίλντεσλι του Μάντσεστερ, συμμετείχε στο τηλεπαιχνίδι «The Chase» μετά από παρότρυνση της οικογένειάς του, αφού ήταν γνωστός για το εξαιρετικό του μυαλό και την αγάπη του για τα κουίζ. Παρά τη σοβαρή ασθένεια που τον είχε πλήξει και τη γνώση ότι δεν είχε πολύ χρόνο ζωής, επέλεξε να μην αποκαλύψει την κατάσταση στους υπεύθυνους της παραγωγής.

Τα γυρίσματα έγιναν τον Οκτώβριο του 2024 και παρά το αρχικό του άγχος, κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση. Στον τελικό γύρο του παιχνιδιού, έκανε 17 σωστές απαντήσεις και, παρόλο που είχε ξεκινήσει αδύναμα, η εντυπωσιακή του πορεία άφησε άφωνη τη Chaser Τζένι Ράιαν. Το γεγονός που οδήγησε στη νίκη του ήταν μια ερώτηση που είχε «ελληνικό» άρωμα, γεγονός που προσέθεσε ακόμα περισσότερη συναισθηματική αξία στη στιγμή.

Ο παρουσιαστής του βρετανικού «The Chase» έθεσε την ερώτηση: «Ποια γεωλογική περίοδος έχει πάρει το όνομά της από την ελληνική λέξη για τον αριθμό τρία;». Η Τζένι Ράιαν απάντησε σωστά με «Τριασική», αλλά ο χρόνος είχε ήδη λήξει και το ερώτημα διατυπώθηκε αργότερα, επιτρέποντας στον Τιμ ΜακΚάρθι να κερδίσει το ποσό των 100.000 λιρών (περίπου 115.000 ευρώ).

Η νίκη του Τιμ ήταν μυστική, με μόνο τη σύζυγό του και τα τρία παιδιά του να γνωρίζουν το αποτέλεσμα, λόγω του συμβολαίου που είχε υπογράψει με την παραγωγή. Ένα μήνα αργότερα, ο 64χρονος πρώην καθηγητής άφησε την τελευταία του πνοή και η οικογένεια, για να τον τιμήσει, παρακολούθησε το επεισόδιο σε τοπική παμπ μαζί με φίλους και συγγενείς.

Ο Τιμ ΜακΚάρθι είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τον βρετανικό Τύπο. Το 2000 είχε κερδίσει χιλιάδες λίρες σε στοίχημα με μαθητές του, οι οποίοι διακρίθηκαν σε μαθητικό διαγωνισμό. Παρόλο που μπορούσε να κρατήσει τα χρήματα, επέλεξε να τα δώσει στο σχολείο και να βγάλει τα παιδιά έξω για να τα τιμήσει, εξηγώντας ότι το στοίχημα είχε σκοπό να τους ενθαρρύνει και να τους παρακινήσει να διακριθούν.