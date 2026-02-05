Μαρία Μπεκατώρου: Η… juicy απορία στον αέρα του «The Chase» – «Αναρωτιέμαι το σπέρμα ψαριού πως θα σερβιριστεί;»

Αίσθηση προκάλεσε στο τηλεοπτικό κοινό η αντίδραση της Μαρίας Μπεκατώρου στο «The Chase», όταν στο ταμπλό εμφανίστηκε ερώτηση για το ιαπωνικό φαγητό Shirako.

Η παρουσιάστρια, διαβάζοντας τις πιθανές απαντήσεις, ξαφνιάστηκε έντονα όταν αντίκρισε ως επιλογή την περιγραφή «σπέρμα ψαριού». Αμέσως, με εμφανή αμηχανία, αναρωτήθηκε πώς ακριβώς σερβίρεται αυτό το υλικό στη γιαπωνέζικη κουζίνα.

«Είναι όλο λάθος αυτό. Το σπέρμα ψαριού πώς θα σερβιριστεί; Δεν είναι υγρό; Πώς το κάνουν, σάλτσα;» σχολίασε η ίδια, ενώ εξήγησε ότι οι Ιάπωνες χρησιμοποιούν συχνά το ψάρι ως βασικό συστατικό της διατροφής τους.

Όταν μάλιστα η απάντηση «σπέρμα ψαριού» επιλέχθηκε ως σωστή, η Μπεκατώρου δεν έκρυψε την έκπληξή της: «Μωρέ μπράβο φαντασία», είπε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας και το γεγονός ότι η επιλογή έγινε… “πράσινη” στο ταμπλό.